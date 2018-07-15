回顾2018年韩半岛局势

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2018年，韩半岛迎来了和平的暖风。今年4月、5月和9月，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店和平壤举行了三次南北韩首脑会谈，6月12日美国和北韩的首脑在新加坡进行了首次会晤。





今年，韩半岛掀起了变化的风潮。新年伊始，北韩国务委员会委员长金正恩表示北韩有意参加在韩国举行的平昌冬奥会，之后南北韩举行了三次首脑会谈，中国和北韩也举行了三次首脑会谈。此外，美国和北韩的首脑举行了首次会晤。在此过程中，就韩半岛无核化、构建军事互信、促进南北韩交流等问题进行讨论，并取得初步进展。因此，2018年可说是深具意义的一年。





平昌冬奥会为韩半岛带来了翻天覆地的变化。去年7月，韩国总统文在寅在德国柏林发表韩半岛和平构想，12月正式邀请北韩参加平昌冬奥会。新年伊始，北韩国务委员会委员长金正恩通过新年贺辞给予正面回应，并重启南北韩对话。特别值得一提的是，金正恩委员长的胞妹、北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正以金正恩委员长的特使身份访问韩国，并出席平昌冬奥会开幕式，为4月举行南北韩首脑会谈扮演了桥梁角色。





去年9月，北韩进行第六次核试验等不断发起军事挑衅，美国对北韩发出严正警告，从而形成剑拔弩张、一触即发的紧张局面。但是以平昌冬奥会为契机，韩半岛紧张局势得到了缓和。北韩国务委员会委员长金正恩通过新年贺辞表示北韩有意参加平昌冬奥会后，南北韩艺术团进行互访，并就组建南北韩女子冰球联队等参加平昌冬奥会的事宜达成协议。在2018年2月9日举行的平昌冬奥会开幕式上，南北韩体育代表团共同入场的场面吸引了全世界人民的耳目。特别值得一提的，以金正恩委员长特使身份访问韩国的北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正将邀请文在寅总统访问北韩的金正恩委员长的亲笔信转交给文在寅总统。3月5日，韩方特使团访问平壤，就举行南北韩首脑会谈达成协议。4月初，韩方艺术团以对北韩三池渊管弦乐团访韩演出进行回访的形式访问平壤举行了公演。





2018年4月27日，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩举行了历史性的会晤。当时，南北韩首脑在画有军事分界线的双方哨所间进行会晤。北韩国务委员会委员长金正恩越过军事分界线来到韩方一侧与韩国总统文在寅握手交谈时，文在寅总统说，我不知何时能踏上北韩的土地。金正恩委员长回答说，那现在就过去吧！并当即牵着文在寅总统跨界前往北韩一侧。其实，韩半岛军事分界线只是用砖块堆砌的一条线而已，但是过去60多年来却成为南北韩对峙和分裂的象征。因此，文在寅总统和金正恩委员长相互越过军事分界线前往对方一侧，具有极大的意义。此外，两位首脑在步行桥上散步和对话的情景，打动了全世界人民的心扉。当天下午6点，文在寅总统和金正恩委员长发表了《板门店宣言》。旨在实现完全的无核化与改善南北韩关系等的《板门店宣言》是为积极推进南北韩关系发展、实现韩半岛和平共荣的新里程碑。《板门店宣言》可以说指引着构建韩半岛持久和平机制的基本方向。改善南北韩关系、构建韩半岛和平机制、实现韩半岛无核化是该宣言的三大主轴。也就是说，在改善南北韩关系的基础上讨论如何构建韩半岛持久和平机制，并以实现韩半岛无核化作为其推进动力。北韩国务委员会委员长金正恩通过《板门店宣言》表现出无核化意志，为举行美北首脑会谈制造了契机。





南北韩在板门店举行首脑会谈后，美国国务卿蓬佩奥访问平壤，并带回被北韩扣押的三名美国公民，为举行美北首脑会谈营造了良好氛围。但是北韩外务省第一副相金桂冠以韩美举行超级雷霆联合军演为由，表示北韩有可能考虑是否举行美北首脑会谈，于是美国总统特朗普于当地时间5月24日通过公开信宣布，全面取消美北首脑会谈。在韩半岛局势再度回归紧张的情况下，5月26日韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店举行第二次首脑会谈，并在文在寅总统的协调下重新点燃美北对话的火种，6月12日在新加坡圣淘沙岛举行了历史性的美北首脑会谈。这是有史以来首次举行美北首脑会谈。因此，该会谈能否成为化解对峙局面的重要契机，引起国际社会密切关注。美北新加坡联合声明的主要内容为：改善美北关系、构建和平机制、实现韩半岛无核化、北韩送还美军遗骸等。今后，美北双方若能在无核化协商中取得实质性进展，新加坡美北首脑会谈将会具有更大的意义。





6月12日在新加坡举行美北首脑会谈后，8月在金刚山举行了南北韩离散家属团聚活动。8月20日至26日在金刚山举行的第21次南北韩离散家属团聚活动再次展示了感动的一幕。





但是新加坡美北首脑会谈后，美国和北韩在无核化问题上未能取得进一步进展，双方对话陷入胶着状态。美国要求北韩采取实质性的无核化措施，北韩以送还美军遗骸、炸毁丰溪里核试验场、拆除西海卫星发射场的关键设施等为由，要求美国采取相应措施。在此情况下，当地时间8月24日，美国总统特朗普突然取消国务卿蓬佩奥访问北韩的计划。因此，韩国总统文在寅再次从中进行沟通协调。9月18日至20日，文在寅总统访问平壤，与金正恩委员长举行了第三次南北韩首脑会谈。





韩国历届总统在其任期内最多只举行一次南北韩首脑会谈，因此难以积极推进南北韩关系发展，但是文在寅总统在2018年一年就举行了三次南北韩首脑会谈。此外，在平壤举行的南北韩首脑会谈中，进一步升级《板门店宣言》的内容并加以具体化。特别值得一提的是，南北韩还签署军事领域履行协议，以缓和军事紧张，建立军事互信。另有一点引人瞩目的是，金正恩委员长给予文在寅总统在平壤绫罗岛5.1体育场发表演说的机会，表现出了礼遇韩国总统的一面。文在寅总统是首位以北韩民众为对象发表演说的韩国总统，他在演说中公开阐明了无核化意志。南北韩首脑发表《平壤共同宣言》后，美国方面立即作出了正面反应。特朗普总统对《平壤共同宣言》给予高度评价，国务卿蓬佩奥表示将重启美北无核化协商。韩国总统文在寅在访问北韩的最后一天，和北韩国务委员会委员长金正恩一起登上民族的灵山“白头山”，并期待金正恩委员长回访首尔，谱写南北韩和平共荣的历史新篇章。文在寅总统访北回国后，南北韩试点拆除非军事区内双方哨所，并为南北韩铁路、公路对接及现代化升级改造项目进行了联合调查。





南北韩已着手履行军事领域的协议事项。其中包括试点拆除非军事区内双方各10个哨所，之后相互派遣7名委员进行验证。此外，板门店共同警备区内的扫雷工作也已结束。至于南北韩铁路、公路对接及现代化升级改造项目，已对京义线铁路400公里北韩区段和东海线铁路800公里北韩区段等共1200公里进行了联合调查。南北韩从11月30日开始，以16天的时间对京义线铁路和东海线铁路北韩区段的车站、桥梁、隧道等进行联合调查，26日在开城板门站举行了南北韩铁路、公路对接开工仪式。此外，南北韩还连接江原道铁原郡非军事区内箭头高地一带的战术公路等，为连接国土大动脉迈出了坚实步伐。但是今后能否顺利推进南北韩铁路、公路对接及现代化升级改造项目将取决于美北无核化协商的结果。





2019年将成为能否构建韩半岛持久和平机制的重要分水岭。如果美北无核化协商以失败告终，韩半岛局势将会再度恶化。有分析认为，目前进行的美中贸易战有可能给韩半岛局势和美北无核化协商带来负面影响，但是美国政府保持现有对北韩基调，试图通过对话解决北韩核问题，并对南北韩铁路对接联合调查给予制裁豁免，为重启美北无核化协商营造了良好氛围。因此，美北无核化协商今后若能得到重启，且北韩申报其他核设施，并提出无核化路线图与时间表，美国以签署《终战宣言》或采取阶段性相应措施加以回应，南北韩交流合作项目将可稳步推进。





2018年，韩半岛迎来了和平的暖风，但是为使这股暖风进一步升温，可能还需要一段时间。在此，我们希望美国和北韩尽快重启无核化协商，为实现韩半岛无核化作出最大努力。