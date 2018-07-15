韩国会全体会议通过“金龙均法”

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12月27日，韩国国会通过了被称为“金龙均（音）法”的《产业安全保健法》修正案。临时工金龙均因工死亡事件为修正案的发起提供了契机，因此修正案也被称为“金龙均法”。





修正案的核心目的在于防止进行危险工作外包，加强委托方的责任。首先，将规定委托方应履行安全保健措施义务的范围从部分危险场所扩大到所有作业场所，即如果是委托方能够进行管理、支配的危险场所，即使是外包企业的工作现场，委托方也要承担相应责任。另外，部分危险工作将被禁止外包。对委托方违反安全保健措施造成事故所适用的处罚规定也更为严厉，刑期和罚款从“1年以下或者1000万韩元”提高到“3年以下或者3000万韩元”，导致劳动者死亡的将被处以7年以下有期徒刑或1亿韩元以下罚款。





所谓危险工作外包指的是委托方将危险系数高、强度大的工作外包给其他机构的现象。24岁的金龙均是在泰安火力发电站工作的一名外包企业临时工。12月11日凌晨，他在执行煤炭传送机安全巡查工作时不幸被绞死。虽然夜间作业原则上应该二人一组，但当时只有他一个人在工作。这一事件使得危险工作外包成为备受瞩目的热点问题。很多企业为了降低运营成本、进行结构调整，将安全业务外包给下游企业。下游企业为了压低成本，以最低价中标，雇佣临时工、无暇顾及安全及工作条件改善等就成了不可避免的问题。即使发生了金龙均这样的事故，委托方也会以“非本公司职员”为由推卸责任。“金龙均法”正是为杜绝这种恶性循环而颁布的。





尽管如此，仍存在着禁止外包的工种范围过小等问题。譬如，金龙均遭遇事故时执行的工作就不包括在禁止外包的范围内。另有声音指出，制定相关法律固然必要，但解决临时工问题才是根本所在。