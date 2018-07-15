韩日举行工作组视频会议 讨论“雷达事件”问题

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本月20日东海发生“韩日雷达事件”，事件的核心是韩国海军“广开土大王”舰火控雷达照射日本巡逻机。





据韩军当局介绍，当时韩国海军“广开土大王”舰在接到一艘北韩渔船遇险报警后，为了搜救漂流的北韩渔船，将航海雷达和火控雷达转为水面搜索雷达模式，这是韩国海军方面根据搜救遇难船舶相关指南所采取的措施。与此同时，日本海上自卫队P-1巡逻机快速接近“广开土大王”舰。“广开土大王”舰为了识别巡逻机的身份，启动了光学相机。在启动相机时，STIR即跟踪雷达也同时启动，但并未发射出任何电波。韩军当局还表示，日本巡逻机在“广开土大王”舰上方飞行，对韩方构成了威胁。但日本方面则主张“广开土大王”舰雷达多次照射日方巡逻机。日方还反驳称，日本巡逻机并未在“广开土大王”舰上方进行低空飞行，且为了向韩方询问雷达照射的意图，先后三次呼叫韩方。对此，韩军当局反驳称，信号微弱，未能识别。





近期，韩日关系因多起事件陷入胶着。在此背景下，韩日双方24日进行外交部局长级协商，并于27日举行工作组视频会议，讨论雷达事件问题，虽然双方仍对事件存在意见分歧，但商定将继续讨论相关问题。双方都希望问题能够得到解决。