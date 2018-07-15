导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：朴宰雨(韩国外国语大学教授)





孔子对韩国人的生活和精神的影响之大是众所周知的，据报道，《鲁迅全集》被韩国出版界评为“2018年度出版物”。本期节目有请韩国的中国文学大师朴宰雨教授，为我们介绍一下韩国人眼里的孔子和鲁迅。





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南：请您听众朋友们打个招呼好吗？

朴：我是韩国外国语大学中语中文系文学领域的教授，叫朴宰雨。很高兴认识大家！

南：近来您好像非常忙，是吗？

朴：我一直都很忙，因为我们有一个庞大的国际汉学（也就是中国文学）研究群体，我们每年都要在世界各地举办各种研究和创作交流会，今年去了两趟德国，还去了奥地利，中国随时会去。能见到世界各地的中国文学大家和新老作家们，每天都充实而开心。

南：您常常去中国讲学，作为一个外国人给中国学生们讲孔子和鲁迅，学生们的反应如何呢？

朴：不久前去了中国山西，给当地的大学生讲述了孔子和鲁迅，给学生们一个新的角度，重新审视中国的圣人和大文豪，他们积极地提问，让我很高兴能够给他们提供了用自己的头脑独立思考社会和文学问题的契机





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南：《鲁迅全集》被韩国出版界评为今年的“年度出版物”，为什么会有这样的结果？

朴：首先韩国社会需要鲁迅，鲁迅审视社会的眼光相当犀利，很多韩国人认为，应该用鲁迅的这种眼光去审视韩国社会。另外，《鲁迅全集》除了日语以外没有其它翻译版本，十几位译员花了11年的时间，才翻译出由鲁迅的20本著作构成的韩文版《鲁迅全集》，这的确是一个壮举，值得纪念。

南：你主导的国际汉学学会将于明年在澳门有重大活动，是吗？

朴：我们国际汉学学会每年都要举行一次大型学术交流研讨会，我们已经在欧洲举办过，明年打算去澳门赴会，欢迎中国和世界各地的华人文学爱好者莅临。

南：您名字最后一个字“雨”的意义？

朴：就是希望能“春风化雨，惠泽人间”，也是我一生的追求。