韩国检方对总统府青瓦台特别监察组进行调查

ⓒKBS News

在韩国总统府青瓦台特别监察组对民众进行稽查的风波日益高涨之时，检方对青瓦台民政首席秘书下属办公室进行了搜查。本次调查，检方并未进入青瓦台内部，而是以青瓦台主动提交相关文件的方式进行。由于这是检方在文在寅政府执政后首次对青瓦台进行搜查，因此备受关注。

检方共接到2次举报，首先是自由韩国党认为青瓦台秘书室长任钟皙和民政首席秘书曹国涉嫌滥用职权和渎职。而青瓦台以泄露公务机密为由，向检方举报曾揭露对民众进行稽查的前特监组调查官金泰佑。有声音指出，首尔东部地检在接到自由韩国党的举报后迅速采取措施实属罕见。自由韩国党主张，金泰佑接到上级指示，对不属于特监组监察范畴的民众进行稽查，即金泰佑做了不属于业务范围内的事，怀疑曹国涉嫌滥用职权。同时，任钟皙在听取韩国驻俄罗斯大使禹润根进行的非法情报报告后未采取适当措施，有渎职之嫌。而青瓦台则认为因揭发不正当行为返回检方的金泰佑涉嫌向媒体泄露青瓦台机密。检方表示，监察结果确认其违法，应从重处理，已要求大检察厅对金泰佑进行停职处分。受理青瓦台举报的水原地检将在讨论监察结果后，正式展开调查。

本次风波因检方对涉嫌违法且曾在特监组工作的调查官金泰佑下达调回命令的措施而起。金泰佑曾主张虽报告了韩国驻俄罗斯大使禹润根涉嫌收受现金，但有关部门并未采取任何措施，反而自己遭到驱逐。随后，金泰佑还接连曝光道路公社社长涉嫌卷入特惠、公开情报报告书目录等事件。





对此，青瓦台的应对措施存在诸多疑点。首先，金泰佑事件爆发后，青瓦台下达特监组全员复岗的命令，但并未解释其原因。青瓦台反驳称，文在寅政府不存在对民众进行稽查的可能。但对于具体的事实关系，青瓦台并未作出特别的解释，仅增添隐藏事实真相的疑惑，给在野党可乘之机。目前，对青瓦台的搜查和金泰佑事件随着移交至检方进入第二阶段。青瓦台和金泰佑虽接受检方调查，但显然青瓦台受到的瞩目和压力更大。青瓦台虽给出“从未指示过对民众进行稽查的情报活动，即便报告上来，也会被销毁”的解释，但并不具有说服力。同时，涉及青瓦台的揭发检举与金泰佑虽属相同事件，但却被不同的检察机关受理，在野党认为此举为“分离调查”，并表示有必要成立特检组进行独立调查。有声音认为，若检方的调查结果不尽人意，反而会使风波进一步扩大。