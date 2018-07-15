韩政府延长每周最长52小时工作制过渡期

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韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基26日表示，到扩大弹性工作制前，将继续延长每周最长52小时工作制过渡期。此前，政府规定相关过渡期为6个月，截至今年年末。随着延长过渡期的方针出台，意味着明年年初将无法对违法行为进行处罚。

洪楠基当天上午在政府首尔办公楼召开的第3次经济活力对策会议兼第23次经济部门长官会议上表示，经济社会劳动委员会正在讨论扩大弹性工作制问题，每周最长52小时工作制过渡期将延长到扩大弹性工作制立法工作结束后。洪楠基补充道，现在的目标是在经济社会劳动委员会讨论后，于明年2月末完成扩大弹性工作制的立法相关工作，将为此进行努力。





根据修订后的《劳动基准法》规定，每周最长工作时间缩短至52小时，并于今年7月起率先从员工人数在300人以上的约3500家事业单位和公共机构开始实行。为了能让企业顺利完成过渡，全面适应新的劳动制度，政府给予了原定截至今年年末的长达6个月的过渡期。据悉，政府在听取部分企业经营层的意见后，决定延长过渡期。企业经营层在过渡期即将结束之时，向政府要求将现行最长3个月的弹性工作制适用时间范围延长至6个月或1年。政府虽促进相关法律的修订工作，但年内通过已无可能。为此，经营层再度呼吁政府在完成法律修订以前，延长过渡期。





弹性工作制是为缓解因企业快速实行每周最长52小时工作制所引发的副作用而采取的一项完善措施。每周最长52小时工作制是指，包括周末在内的一周7日内，工作时间最多不得超过52小时。根据《劳动基准法》的规定，每周法定工作时间为40小时，加班等时间不得超过12小时。弹性工作制是指工作量大时延长工作时间，相反，工作量少时缩短工作时间，并非计算每周的工作时间。若实行相关制度，将抵消工作时间较长一周和较短一周的时间，加班或休息日值班也可被视为正常工作时间。因此，劳工无法获得加班或休息日值班的津贴，但可减轻雇主的经济负担。

韩国政府决定延长过渡期事实上等于推迟缩短工作时间等法律的实行，扩大弹性工作制也成既定事实。劳动界强烈反对扩大弹性工作制。相反，企业经营层则主张政府快速上调最低工资、缩短工作时间给企业经营带来巨大压力。目前，受政府实行的相关政策影响，中小工商业者，尤其是个体户遭受巨大打击，这不仅令工作岗位持续减少，也导致低收入阶层收入减少。韩国政府延长每周52小时工作制过渡期的主要目的是减少实行相关政策所引发的副作用。此外，政府还将采取改善最低工资决定体系等多种政策手段。