南北韩举行铁路公路项目开工仪式

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26日上午10时，南北韩在北韩一侧的开城板门站举行京义线、东海线铁路与公路对接及现代化项目开工仪式，双方政府各派出100余人组成的代表团出席仪式。当天的仪式并非意味着立即着手“开工”之意，而是重在体现双方用实际行动履行协议的意志，鉴于此，此次开工仪式可以说是南北韩铁路与公路对接和现代化项目的首个里程碑。





韩国国土交通部长官金贤美和北韩铁道省副相金润革参加了当天的开工仪式，随后双方还举行了签字、道路标识牌揭牌仪式、轨道缔结仪式及合影等活动。负责南北关系和交通的长官级人士、政界人士等南北韩高层也出席了仪式。同时，韩国政府还邀请家乡在开城的离散家属、最后一次搭载货物通过京义线往返南北的火车司机一同参与活动。但第一在野党自由韩国党方面未派人参加活动。此外，与韩国政府推进的“东亚铁路共同体”构想有关的中国、俄罗斯、蒙古国相关人士及与亚太地区开发相关的国际组织代表也一同参加了仪式。韩方代表当天乘坐由9节车厢编组而成的“新村号4201”专列由首尔站出发，途经都罗山站，越过军事分界线（MDL）后抵达板门站。

韩国总统文在寅与北韩国务委员会委员长金正恩签署的《4.27板门店宣言》强调加强双方经济合作，最具代表性的正是南北韩铁路与公路对接和现代化项目。施工对象为从首尔站出发途经开城、平壤连通新义州的京义线铁路与公路，还包括贯穿韩半岛东海岸的东海线铁路和公路。京义线可连通中国，东海线则可与俄罗斯相连，若成功贯通，相当于完成欧亚横贯铁路建设。京义线于1906年开通，从首尔至新义州总长518.5公里。京义线于2004年已成功对接，并向开城工业园区运送货物。但据了解，北韩区间铁路整体出现严重老化，为确保正常运输，需进行大规模现代化建设。东海线曾在日据时期被规划为从釜山至元山的东海岸铁路干线，但由于日本战败投降，相关规划也被中断，已经建设完成的区间也受南北韩分裂和韩战影响遭到严重毁坏。东海线除进行南北对接外，还需待韩方盈德至三陟区间、江陵至猪津区间完工后方可全线贯通。2007年，双方曾在猪津至金刚山站的25.5公里区间进行试运行。

南北韩铁路公路项目从双方开展联合调查开始，联合调查因联合国对北制裁而一度推迟，最终在美国的支持以及联合国批准豁免制裁后得以顺利进行。南北韩何时正式开工取决于北韩采取的无核化措施以及相对应的对北制裁松绑情况。尽管如此，开工仪式仍作为南北关系的里程碑具有重要的象征意义。若南北韩铁路和公路顺利对接，将有望打造出所谓的“铁路丝绸之路”，这将带来巨大的经济效益，也将对缓和东北亚局势紧张等起到促进作用。