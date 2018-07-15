回顾2018年的韩半岛与世界局势

导播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专家 : 张昀(CRI中国国际广播电台首尔特派记者）

肖树峰(韩国外国语大学经营学院教授)





2018年即将过去，纵观一年的国际局势，首先令人关注的是沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉10月2日前往伊斯坦布尔领事馆遇害并惨遭分尸案件。大量证据显示雇佣凶手或为沙特王室，但沙特政府予以否认，但国际社会对此表现出不信任。另一方面，法国总统马克龙在11月中旬再次上调柴油价格，以促进节能减排、落实《巴黎协定》，但导致20万法国民众身穿黄背心涌上街头，以此表对对马克龙政策的不满。2018年美国首先发动“中美贸易战”，中美针锋相对的打了三轮关税战后，于12月1日双方又以G20会议为契机戏剧性地进入“暂时休战”。就在此时，美国借助加拿大逮捕了华为副董事长孟晚舟女士，为中美关系蒙上了一层阴影。2018年韩半岛局势发生了重大变化。南北韩举行了三轮首脑会谈，美国和北韩首次在新加坡举行了历史性的首脑会谈，为韩半岛局势带来了和平信息，南北韩与美北关系获得了改善。韩国执政党共同民主党在6·13地方选举中获得了压倒性胜利。但到了下半年，据近期的民调显示，执政党的支持率不断下滑，跌破40%。而文在寅总统的支持率也下滑至50%以下。另外，韩国经济呈现下滑势头，但韩国对外贸易额首次突破6000亿美元大关，与去年一样维持了世界出口第六名的排位。在企业经营环境方面，韩国政府推行最低时薪和新工作制政策给企业带来了一定的负担，韩国经济呈现喜忧参半的局面。 在2018年即将落下帷幕之际，本周的《时事焦点》节目邀请两位专家，回顾一下今年韩半岛乃至整个世界发生的重大事件及其意义。欢迎收看！