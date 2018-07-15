盘点2018年韩国流行歌坛

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今年，韩国的流行歌坛依然非常活跃，防弹少年团、TWICE、iKON、Wanna One、Winner、EXO、Infinite、Got7、NU'EST W、Red Velvet、Black Pink等偶像组合与IU、黄致列、K.Will、Ben、宣美、Paul Kim、任昌丁等歌手活跃于歌坛。The Boyz与本月少女等新人组合也展露头角。





今年韩国流行歌坛表现最突出的要数防弹少年团了。今年，防弹少年团虽然很少出演国内的电视节目，但继续发布新专辑，在海外频繁参加演出等，继续改写韩国流行乐坛的历史。如，今年5月20日，防弹少年团在美国公告牌音乐大奖，继去年之后再次荣获“最佳社交艺人奖”。5月末，防弹少年团的新专辑《LOVE YOURSELF 转‘Tear’》以13.5万张的销量登上公告牌200强专辑榜冠军宝座，这也是K-POP组合首次获此殊荣，也是2006年以后，首张在该榜单上夺冠的非英语专辑。12月初，防弹少年团的《FAKE LOVE》入选公告牌评论家们评选的“年度最佳歌曲100”。最近，防弹少年团的专辑累计销量突破1000万张，这是防弹少年团2013年6月出道以来，时隔5年6个月取得的佳绩，也创下了2000年以后出道的韩国歌手中专辑累计销量突破1000万张的最短时间纪录。





此前，虽然K-POP走出韩国，在亚洲等世界各地掀起热潮，但主要以亚洲地区市场为基础，在欧美则被视为受到年轻一代支持的边缘音乐。今年由韩国人制作、韩国成员用韩国语灌制的专辑能登上具有国际权威的公告牌200强专辑榜冠军，不仅成为撼动全球大众音乐市场的大事件，还意味着防弹少年团突破了K-POP的局限，攻克了美国主流粉丝层，夯实了在世界流行乐坛上的地位。





防弹少年团出身于中小型演艺经纪公司，出道初期并不被看好，也没有很多机会在国内电视节目里亮相积攒人气。据分析，防弹少年团能够在短短5年的时间里在美国等海外获得超高人气，除了出众的实力，将歌曲、群舞、外形三大要素兼具的K-POP特点与优势发挥到极致外，还得力于YouTube、SNS与粉丝圈文化的推动。防弹少年团灵活地利用SNS与YouTube，以全球年轻一代的代言人自居，成员创作歌曲，述说年轻一代的苦恼。另外，成员们经常与全球的粉丝群体“A.R.M.Y”密切沟通，忠实粉丝圈文化也带动了防弹少年团在全球的发展。