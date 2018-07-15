



生日：2000年8月9日

身高：155cm

血型：A型

出生地：京畿道龙仁市

学历：汉阳大学 戏剧影视学





童星出身的演员金香奇3岁的时候便成为杂志封面模特而出道。因为长相善良没有攻击性，出演过的角色往往身世比较凄惨。2006年出演的电影《人狗奇缘》中，饰演滑雪橇时掉进水中溺水的孩子而一直泡在冰水中，当时仅仅6岁的她咬牙坚持了下来。2009年出演的《影子杀人》，曾为了角色在威压上吊了长达6个小时。在电影《优雅的谎言》、《雪路》等作品中，也饰演了小小年纪苦大仇深的角色。2017年出演电影《与神同行1》，以地狱使者李德春的角色深受观众的喜爱，是出道以来最为热卖的作品。而次年出演的《与神同行2》再次过了“千万级”的票房成绩。金香奇还凭借《与神同行1》获得了第39届青龙电影奖最佳女配角奖。





代表作：

2019年 电影《证人》

2018年 电影《英珠》

2018年 电影《与神同行：因与缘》

2017年 电影《与神同行：罪与罚》

2017年 电影《雪路》

2016年 电影《特别搜查：死囚的信》

2014年 电影《优雅的谎言》

2013年 连续剧《女王的教室》

2012年 电影《狼族少年》

2009年 电影《影子杀人》



