去年韩国对外贸易额创历史新高

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2018年，韩国对外贸易额创历史新高，韩国还成为世界第七个出口额超过6000亿美元的国家。此前，出口额超过6000亿美元的国家有美国、德国、中国、日本、荷兰、法国6个国家。





从出口项目来看，在韩国13大出口项目中，半导体、石油化学和一般机械等6个项目的出口有所增加。石油产品出口增加33.5%，半导体增加29.4%，电脑增加17.3%，石油化学增加12.0%，一般机械和纤维分别增加10.2%和2.5%。最引人注目的是半导体出口，半导体出口额达1267亿美元，这是韩国单一项目出口额首次突破1000亿美元。一般机械和石油化学出口额也首次超过500亿美元。得力于全球景气复苏和韩流扩散，化妆品、医药品和时装等出口增加3.2%。相反，船舶、无线通信器材、家电、显示器、汽车、钢铁、汽车零部件等出口有所减少，尤其是船舶出口同比减少49.6%。





从地区来看，除中东和中南美之外，韩国对其他地区出口均有所增加，尤其是对独联体地区出口增加17.7%，对中国和日本出口分别增加14.2%，对美国、中国、东盟和印度等主要市场出口均创最高纪录。





去年，韩国贸易收支顺差为705亿美元，连续10年实现顺差。但2019年的展望并不明朗，韩国贸易振兴公社表示，今年第一季度，出口将继续呈现增长势头，但增长速度将会减慢，尤其是半导体出口将大幅减少。