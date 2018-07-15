金正恩：已做好与美国总统会面准备

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美北首脑连日来释放积极信号，人们期待双方对话在新的一年中取得进展。





美国总统特朗普曾在推特上表示，他期待与北韩国务委员长金正恩会晤。金正恩也在新年贺词中说，已为随时与美国总统会面做好准备，随后特朗普再次给予积极回应，称自己也期待同金正恩见面。两位首脑分别在推特和新年贺词中公开表明希望再次相见，其意义深远。





去年11月初，美北未能在纽约举行高级别会谈，随后双方对话暂告中断，双方关系也陷入了僵局。有分析认为，如果美北高级别会谈不能取得进展，首脑会谈就成为解决双方问题的更有效方式，双方高层对话中断反而将为提前举行第二次美北首脑会谈起到积极作用。但也有人认为，美北首脑会谈恐难顺利举行，双方在首次首脑会谈中就原则性事项发布联合声明，在第二次会谈中需进一步发布具体协议，但以目前双方仍格格不入的情况来看，恐难以顺利实现。最大的问题是双方在无核化措施上存在分歧，美国要求先无核化，北韩则主张先缓和制裁，双方各持己见。金正恩还在新年贺词中称，应停止韩美联合军演，且不应在韩半岛部署战略资产。金正恩还警告说，如果美国不采取相应措施，北韩只能另谋其路。对此，特朗普并未作出任何反应，美国国务院也破例未就金正恩的新年贺词发表意见。有分析认为，这似乎显示出特朗普有信心通过直接谈判解决双方间的问题。





新年已经开始，外界期待美北更活跃地进行接触和对话。