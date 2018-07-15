《漫话国乐》 大吹打 / 趁今晚消失之前 / 解三灾





在朝鲜王朝时代，每逢正月初一，清晨有喝“屠苏酒”的习俗。屠苏酒是一种药酒，把山椒、桔梗、防风、肉桂等药草炖了之后酿造而成。古人相信屠苏酒可以驱鬼，觉醒人的灵魂。





韩国人尤为讲究礼仪，“长幼有序”的传统观念体现在餐桌礼仪等生活的方方面面。如，与长辈一起用餐时，一定要等长辈先动筷子才能开动。喝酒也是一样的，但有一个例外，就是屠苏酒。在正月初一喝屠苏酒时，先让年轻人喝，这是有理由的。古人认为到了新年，年轻人长一岁，有资格先喝，老人因为失去岁月而后喝。而且新年到来，年轻人做的事情更多，肩负重任，希望年轻人胜任其角色，因此先让年轻人喝屠苏酒。新年伊始，2019年已经来到我们的身边，在此首先祝愿大家幸福、快乐、如意，一切美好与大家同在。

{音乐1: 《大吹打》/国立国乐院正乐团}





每逢新年，人们都至少制定一个新年计划、许一两个愿。古代的母亲们经常在清晨在瓷缸上供上一碗清水祷告，保佑家人健康平安。这时候祈求的对象可能是太阳或者是月亮、星星，有时是祖先，只要家人平平安安，祈求的对象是无关紧要的。其中，北斗七星尤其受到古人的爱戴。北斗七星在夜空中显而易见，连不懂星座的人也很容易找到，是人们非常熟悉的星体，因此在古坟的壁画中除了太阳与月亮以外，还画有北斗七星。





北斗七星流传着七个孝子的故事。相传，七个孝子为了方便寡妇母亲过冰凉的小溪与男友相会，偷偷地在小溪上架起石桥。古人相信当旱灾来袭，北斗七星为人们降雨，当年会丰收。不仅如此，北斗七星还掌管人们的寿命与吉凶祸福。

“向北斗七星诸位禀告，

久违思念的情人，

今夜实在太短，

但愿北斗七星派使者告诉晨星，

今日千万不要出来。”

{音乐2: 《趁今晚消失之前》/正歌乐队灵魂知己}





对于古人来讲，到了新的一年，比起许愿，辟邪更为重要。韩国也有“三灾”的说法，三灾指人们以9年为周期遭遇的厄运，火灾、风灾、水灾这三种灾难称之为“大三灾”。时至今日，这些自然灾害依然非常恐怖，危害人们的生命与安全。





“三灾”还指工具与武器引发的灾难、传染病引发的灾难以及荒年的灾难。古代战乱不断，老百姓种田务农也不容易填饱肚子，日子实在不好过，因此对于普通老百姓来讲，这些灾难可以说是最恐怖的事情了。





“三灾”有一个特点，每一次会持续三年的时间。迎来三灾的第一年叫作“进三灾”，第二年叫“躺三灾”，第三年叫“退三灾”。古人为了避免三灾，通常用画有三个头的鹰的护身符贴在门的上方，如果还不放心，会请来巫婆举行一种名为“解三灾”的巫术。有人可能会说这是一种迷信，这种仪式还有告诫自己今后还会遇到厄运，应该更加谨慎行事的作用。

{音乐3: 《解三灾》/ 刘智淑}