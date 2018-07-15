当日快递、清晨快递等quick快递引领2019年物流快递趋势

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2018年韩国农食品消费趋势可以用简单、便利、健康、美味四个关键词来说明，并且流行将新鲜食品分成小包装等通过清晨快递、当日快递等多样的快递方式寄出，吸引了大量消费者的关注，且获得了极大好评。





Olive Young在美妆界创立了首个名为“今日献上”的急速快递，号称只需3个小时即可送货上门。由此可知，2019年度的物流快递趋势中，“速度和耗时”是消费者关注的焦点和关键。商品种类也从食品扩大至美妆产品，通过几个小时内快递、quick快递、当日快递等便可实现快速简便的物流服务。





其中，能够快速把握韩国消费者需求的一家名为“quick quick”的快递服务公司以实力说话，引起了热门话题。“quick quick”目前的累计派送货物量在业内排名第一，达55万件，累计使用人数超过23万名。据说他们累计的派送里程数可转地球24圈。 他们成功的原因在于透明且合理的快递费用, 与电子技术相合的快递服务准确无误以及派送中受损时的透明化赔偿制度等都吸引了不少消费者。同时还可链接手机App和专用订货单、电话等，可通过多方面渠道接单，并以GPS卫星导航掌握一线交通状态，按时送达，让消费者安心放心，愿意持续使用。

“quick quick”成立于2016年，目前已同韩国lf, kolon等500多个中小企业建立合作关系，实行长期的合作计划。这样的新概念快递物流将在2019年不断出现，预计将持续受企业和个人消费者的喜爱，从而引领市场趋势。





<前沿视线>





今冬中年男性时尚趋势“young forty”

今冬，中年男性的时尚趋势关键词是“young forty”，意思是将自己年轻打扮。随着人们的消费水平提高，如今我们身边的40岁“大叔”早已看不出年龄，好似往日20、30岁一样年轻富有魅力。40、50岁消费者是一批具有经济实力的消费者，在当今这个“外貌即是竞争力”的社会中，他们不仅感受着现实压力，也愿意为满足自我追求，自掏腰包去消费，然后打扮自己。因此在流通和时尚业内掀起了“young forty”潮流。充满今冬季节氛围的棕色色调格纹套装是他们的挚爱，稍带复古气息的时尚感带来一股独特的时尚风格。





只为自我消费的“meconomy”新消费趋势

随着单人家庭激增，只为自我消费的新趋势关键词逐渐增加。其中，以“我”为经济活动主题的新趋势词“meconomy”随之登场，其含义是在提升自我生活质量的同时，为自己创作更多的经济活动。当下，以“meconomy”形态为主的经济活动以个人博客、自媒体等为代表性例子。相比往日的新闻广播等传统媒介来说，他们会尝试更多不同、新鲜、多样形态的平台扩大个人的影响力。在韩国，较为活跃的千禧一代适应力和亲近力强，善于社交活动和发掘新鲜事物，他们通过制造线上内容，与粉丝长期互动沟通，从而不断在社交媒体上获得高收益和高信任度。另外，为了配合市场大众，韩国各大银行也随之上市相应的个人存款、个人投资金融商品，获得大众的喜爱和支持。





全世界人民每日合计观看YouTube“十亿小时”

全世界YouTube使用者每日大概共有十亿个小时在观看YouTube视频，让我们一起来了解一下今年有哪些内容是最受关注和欢迎的呢？从谷歌数据可知，2018年YouTube收视流行趋势是休息、灵感和链接。据说许多消费者通过收看YouTube可以获得解压的方法，而且他们喜爱在YouTube上观看与休息相关的视频。另外也有一部分消费者会通过YouTube获得灵感来源，他们会通过YouTube来理解和认识某个领域，从而作出选择。这些灵感来源多是来自于号称YouTube star的influencer们，她们通过分享时尚、美妆、美食、生活方式等领域信息，为大家输出大量信息资源和灵感。最后一个就是“链接”，收看YouTube的消费者希望可以通过YouTube与他人链接。虽说许多人都集中关注使用自己的手机，但是他们渴望通过看视频去了解、去认识其他人的世界和生活。