北韩国务委员会委员长金正恩发表2019年新年贺词

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2019年1月1日上午9时许，北韩国务委员会委员长金正恩发表了新年贺词。

金正恩委员长通过新年贺词再次表现出实现韩半岛无核化与举行第二次美北首脑会谈的意志，这将为过去6个月来处于停滞状态的美北无核化协商创造新的突破口。





综观金正恩委员长今年发表新年贺词，与过去截然不同的新形式比内容更引人耳目。首先，北韩媒体史无前例地公开金正恩委员长步入劳动党总部大楼的场面和在金与正、金昌善、赵甬元三名亲信的辅佐下，从二层下楼梯走到一层的视频。此外，金正恩委员长发表贺词的着装由人民服改为西服，发表贺词的劳动党总部办公室布置高雅，带有古典风格。金正恩委员长坐在摆设于其祖父和父亲肖像前的沙发上发表了新年贺词。过去，金正恩委员长都是在背后排列着劳动党党旗的讲台上发表新年贺词，但是今年史无前例地坐在劳动党中央委员会总部大楼办公室内的一人沙发上发表了30分钟的新年贺词。





在今年的新年贺词中，关于国内政策的内容大约占了三分之二。金正恩委员长强调发扬革命精神，高举自力更生大旗，加快经济发展的步伐。在对韩关系上，金正恩委员长表示将无条件重启开城工业园区和金刚山旅游，为南北韩和平相处、交流合作而努力。在对外关系上，金正恩委员长表示随时都可以和美国总统特朗普见面，并重申无核化意志。在去年的新年贺词中，金正恩委员长表示在他的桌子上有核按钮等，口无遮拦地发出威胁，但是在今年的新年贺词中并未如此，而且发出了和平信息。





金正恩委员长的新年贺词将重点放在和平与经济上。特别值得一提的是，北韩国务委员会委员长金正恩首次亲口提及完全无核化。在今年的新年贺词中，金正恩委员长首次亲口提及完全无核化而引起人们关注。此外，金正恩委员长还表示不再制造或试验核武器，不使用也不传播核武器，这里所说的不传播就是不扩散。目前，韩美两国在北韩核问题上的终极目标是实现完全的无核化，但若在无核化进程中出现阴错阳差，特朗普政府可接受的最终底线可能是北韩不扩散核武器，而金正恩委员长此次使用了“传播”这一单词，这意味着北韩向美国发出了隐秘的信息。北韩国务委员会委员长金正恩强调，劳动党和政府实现韩半岛完全无核化的决心坚定不移，并且不再制造、试验、使用和传播核武器。如此一来，在今后的美北无核化协商中可省略核冻结协商，直接进行去除北韩现有核武器协商。





那么，北韩国务委员会委员长金正恩重申无核化意志，能否进一步改善美北关系？金正恩委员长表示，如果美国采取相应措施，北韩会走上完全无核化道路，但是美国继续对北韩施压和制裁，北韩不得不探索一条新路。这比在去年的新年贺词中说在他的桌子上有核按钮，内容和语气缓和了很多。此外，金正恩委员长表示已做好随时与美国总统特朗普会晤的准备，这意味着金正恩委员长试图通过美北首脑会谈摆脱制裁，为走向经济强国铺平道路。北韩国务委员会委员长金正恩虽然强调已做好随时与美国总统特朗普会晤的准备，但也表示如果美国误判北韩人民的耐心，北韩有可能考虑探索一条新路等，采取了对话与施压两面战术。





与此同时，金正恩委员长向韩国表示将无条件重启开城工业园区和金刚山旅游。金正恩委员长表示将无条件重启开城工业园区和金刚山旅游，意味着希望美国对南北韩交流合作项目予以制裁豁免或全面解除制裁。如此一来，将可积极发展南北韩关系，进而建立美北互信。如果韩国政府从中进行协调，积极说服美国，北韩真诚希望韩半岛无核化，美国政府或许能对南北韩交流合作项目予以制裁豁免，但这对韩国政府来说是非常艰难的课题。





在此情况下，当地时间1月1日，美国总统特朗普通过社交网站表示，他也十分期待与北韩国务委员会委员长金正恩会面。因此，今年将会成为解决北韩核问题、发展南北韩关系的关键性一年。