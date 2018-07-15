北韩居民如何迎接新年

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2018年韩半岛局势迎来了重大转折点。南北韩首脑进行了三次会晤，美国和北韩举行史上首次首脑会谈，为韩半岛和平迈出了坚实步伐。北韩跨步迈上国际外交舞台后，北韩的社会景象引起了人们的普遍关注。





每年一月一日，北韩居民首先要去参谒前领导人的铜像或向供奉在家里的前领导人肖像拜年。与元旦去看日出的韩国人不同，北韩居民要在元旦零时零分参谒金日成、金正日的铜像并献花致敬，之后在各事业单位领导人前宣誓这一年将竭尽全力完成任务。如此这般，北韩居民以政治活动开启新的一年。参谒铜像后，北韩居民还通过电视或广播收听金正恩委员长的新年贺词。





此外，北韩有多个重大节日。北韩的节日分社会主义节日、民俗节日两大类。民俗节日和韩国大致相同，但是北韩更重视已故领导人的诞辰日以及国庆日、国际纪念日等社会主义节日。北韩将8.15光复节称为解放纪念日，9月9日是北韩政权建立纪念日，此外还有劳动党创建纪念日、战胜纪念日等多个纪念日，12月27日是社会主义宪法节。春节、正月十五、端午、中秋是韩民族传统民俗佳节，但是北韩将国庆日、纪念日也称为民俗佳节，民族最大佳节是已故北韩国家主席金日成和国防委员会委员长金正日诞辰日，劳动节、国际儿童节也是北韩的佳节。1967年5月，金日成主席下达“根除封建残余”的指示后，北韩废除了所有民俗节日，但是1986年为强调民族优越性而提出“朝鲜民族第一主义”，1988年将中秋、1989年将春节和端午定为公共假日。





那么，北韩居民如何欢度春节呢？北韩居民春节向长辈拜年、为祖先举行茶礼等风俗和韩国没什么不同。此外，全家人共享美食、欢度时光，并拜访邻近的亲友，这些都是韩民族传统美风良俗。特别值得一提的是，北韩居民在春节还去拜访老师。因为北韩没有教师节，很多北韩居民在春节拜访老师，以表尊敬。这时，北韩居民站着向老师行鞠躬礼，越是尊重，弯腰的角度越大。此外，北韩居民也在春节放风筝、踢毽子、抽陀螺等玩儿传统游戏，但是不像韩国那样出现“民族大移动”现象。韩国人在民俗节日想去哪里就去哪里，坐飞机、火车、长途汽车或自己驾车前往即可，但是北韩居民想出国旅游或探望生活在边境地区的亲戚，必须要申办旅行证，问题是旅行证很不容易办。因此，在春节等民俗节日，北韩不会出现“民族大移动”现象。上世纪90年代以来，北韩居民因经济困难、铁路网和公路网路况欠佳而难以探望远方的亲戚，进入金正恩时代后，北韩的交通状况虽然有所改善，但是依然不够顺畅，而且还要申办旅行证，因此绝大多数北韩居民都在自身居住的地区举行茶礼。但是最近几年，北韩居民过春节的光景发生了前所未有的变化。北韩居民像似比元旦更重视春节，并且随着经济自立的居民人数大幅增加，生活在大城市的人不再和过去一样在家里煮饭烧菜，而是全家人一起到饭馆去用餐，饭后还去唱卡拉OK或打台球等，欢度民俗佳节。过去，北韩在春节向居民分配粮食、食用油、酒、糖果等，让他们欢度佳节。但是现在有不少人到饭馆去用餐，并进行些娱乐活动。





春节是全家人共享美食并说些吉利话互相祝福的民俗佳节。因此，我们期待南北韩人民能在不久的将来一起欢度春节，共同开启充满希望的一年。