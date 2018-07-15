韩市民团体在日本驻韩大使馆前举行新年首次周三集会

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在日本仍未就日军慰安妇问题进行反省和为解决问题作出努力的背景下，韩国有关团体继续举行周三示威集会。





2日举行的新年首次周三集会是1992年1月8日举行首次集会以来的第1368次集会，当时，以时任日本首相宫泽喜一访韩为契机举行了首次集会，随后就变成了周三定期集会。周三集会要求日本政府认定日帝强征女性充当日军慰安妇这一事实，并对此道歉和向受害者提供赔偿，以及为预防再次发生类似事件，正确教育下一代。





慰安妇问题是韩日关系最大的阻碍，这是因为日本一直未从人道主义立场出发，未站在受害者立场解决问题，而是以政治观点处理相关问题。周三集会要求日本承认历史、道歉和进行赔偿，但日本非但不承认历史，反而叫嚣国际惯例，企图以外交谈判方式隐瞒事实。正因如此，韩日政府达成的慰安妇问题协议未能获得受害者的同意和支持。周三集会是对反人伦犯罪的揭发，只有日本认定史实，韩日关系才有望实现正常化。





除了慰安妇问题之外，韩日关系最近还因为其他问题变得异常紧张。韩国大法院对日本企业强征韩国劳工案作出赔偿判决后，日本对此提出强烈抗议。最近，日方又主张韩国舰艇使用火控雷达照射日本海上自卫队巡逻机，使得韩日摩擦再度加深。