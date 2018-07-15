特朗普：收到金正恩发来的一封友好亲笔信

ⓒYONHAP News

美国总统特朗普向外界介绍了北韩国务委员长金正恩转交给他的亲笔信，他还在前一天表示，期待与金正恩会晤，再次阐明了自己举行美北首脑会谈的意志，试图消除美国国内对美北谈判进展情况的负面声音。





在美北谈判陷入僵局的情况下，特朗普持续表明将会举行第二次美北首脑会谈，他一再表示“有进展”和“期待相会”，表现出有意与金正恩会晤的意愿。特朗普还曾在去年12月1日表示，目前考虑举行会谈的地点有3处。24日他又在推特上说“已经取得了进展”，持续向北韩释放积极信号。





特朗普公开金正恩的信件是有政治目的的。目前，美北无核化谈判陷入僵局，特朗普显然是为了平复国内异议，消除人们对美北谈判没有进展的质疑而公开了这封信件。新年伊始，媒体连续报道金正恩的新年贺词、特朗普的肯定答复以及特朗普公开金正恩的亲笔信，提高了人们对美北关系今年将获得改善的期待。双方明确表现出寻找突破口的强烈意志，试图在工作谈判陷入僵局的情况下，以首脑接触方式解决问题。





有分析认为，虽然如此，第二次美北首脑会谈的前景仍不容乐观。即使双方以首脑接触方式解决问题，但仍需举行工作会谈，为首脑会谈做准备，而目前美北双方没有任何迹象显示正在进行工作接触，美国国务卿蓬佩奥和北韩劳动党副委员长金英哲间的高级别会谈，以及美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根和北韩外务省副相崔善姬间的工作会谈均处于停摆状态。第二次美北首脑会谈能否成功举行还要看双方是否能在基本争论点上靠拢意见。