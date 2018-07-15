韩国去年底外汇储备4037亿美元创新高 连续10年增长

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韩国银行（央行）4日发布的数据显示，截至去年年底，韩国外汇储备金额达4037亿美元，十年间增加了一倍，创历史新高。





管理和经营外汇储备应遵循三项原则：第一，流动性，即货币当局可随时兑现，用于国际支付；第二，灵活性（包容性）；第三，安全性，即价值变动风险小。因此，外汇储备多由黄金、有价证券、特别提款权（SDR）及IMF储备头寸等组成。所谓特别提款权即在出现国际收支逆差时，成员国可向国际货币基金组织无担保提取外汇的权利。IMF储备头寸是指成员国在需要时，可随时提取在国际货币基金组织内认缴份额的一部分。





截至2018年年底，韩国外汇储备资产中，有价证券为3796亿美元，占据最大份额，环比增加33.5亿美元；预存款为137.3亿美元，减少27.9亿美元；特别提款权为34.3亿美元，增加1000万美元；IMF储备头寸增加1.4亿美元，为21.4亿美元；黄金为47.9亿美元，没有变动。





韩国自1997年12月遭遇金融危机后，一直致力于加强外汇储备管理。当时，随着外国资本迅速抽离，韩国外汇储备猛跌至39亿美元，国家面临破产危机。为应对危机，韩国政府向国际货币基金组织求援，获得195亿美元的救济贷款。之后，政府全力加强外汇储备管理，第二年也就是1998年，外汇储备增加到520亿美元。2001年，韩国外汇储备超过1000亿美元，并提前偿还贷款。之后，除去2008年国际金融危机时减少至2012亿美元外，韩国外汇储备一直保持增加势头。2018年11月底，韩国外汇储备规模排名世界第8位，排名前七位的是中国、日本、瑞士、沙特阿拉伯、俄罗斯、中国台湾、香港等国家和地区，印度和巴西分列第9位和第10位。