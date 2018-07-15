韩教育部：将允许小学部分科目采用检定教材

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韩国教育部1月3日发布“教学用图书多样化及自由发行制促进计划”。今后，小学3-6年级部分科目教材编撰方式将由“国定”转变为“检定”。





政府此举主要目的有二：第一，确保教材的多样性。教育部在发布上述计划的同时，强调教材中的知识并不是绝对的，千篇一律地灌输同样知识的做法并不正确，应编撰多种教材，保障教育现场的选择权，纠正理念倾向弊端；第二，确保自律性。教育部表示，转变教材编撰方式的出发点在于防止国家权力过分干扰学界各领域专家们的见解。教材编撰方式转为检定后，民间专家和团体可根据各自的判断编写教材，如此，各种类型的教材将在市场上展开竞争，教材质量也将得到提高。





教材编撰方式大致分为“国定”、“检定和认定”、“自由发行”三种。“国定”即由国家统一编撰，这类教材著作权属于国家，大部分采用国定教材的科目为需要强调国家统一性的科目。“检定和认定”又细分为两类，检定教材需获得国家审核通过，认定教材则仅获教育部认定即可。“自由发行”指的是出版社或作者可以按照自由意志编撰教材。根据科目的不同，韩国采用“国定”及“检定和认定”共用混合模式，不允许自由发行教材，但这次教育部表示，将允许高中部分专门教育课程采用自由发行教材。





也有声音对教材编撰方式向检定转变表示担忧。有观点认为，允许采用检定教材并不能确保教材质量提高。还有观点认为，这一举措并不能消除理念的倾向性，反而会将大人们的争论转移到学校之中。