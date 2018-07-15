韩政府举行新年会 聚焦提高经济活力

ⓒYONHAP News

2日，韩国总统文在寅在汝矣岛中小企业中央会邀请以三星电子副会长李在镕为首的4大集团总裁以及各阶层人士300余人举行新年会。分析认为，今年的新年会首次离开总统府青瓦台，选择在中小企业中央会举行，展现出政府确保大企业与中小企业共同成长、提高经济活力的坚定意志。





新年会的主题为“共同富裕、安全及和平的大韩民国”，旨在促进经济发展、保障国民安全、祈愿韩半岛和世界和平。文在寅在致辞中表示，2019年政府将竭尽全力让国民切实感受到政策的成果，并努力将今年打造成改善国民生活、跨越不平等、共同步入富裕社会的元年。致辞中最受瞩目的是政府计划积极支援企业活动。文在寅表示，政府将尽全力积极促进企业投资，为企业营造良好的投资环境。国家的经济发展和源源不断的工作岗位正是源自企业不断的投资。





韩国三星、现代、SK和LG总裁以及大韩商工会议所、中小企业中央会和经营者总协会等经济团体负责人、国会议长、大法院院长等5部要员、朝野政党代表、市道知事和教育监、青瓦台参谋团等出席新年会，风险企业人、各团体代表、各阶层民众代表也受邀出席活动。

本次活动备受瞩目的是政府与企业之间的沟通。新年会举办地由青瓦台转移至中小企业中央会，4大集团总裁共聚一堂，文在寅也在致辞中强调了企业在经济发展中扮演的重要角色。这表明，韩国政府清楚地认识到近期民生经济陷入十分低迷的状态。有声音指出，政府考虑到即便韩半岛和平进程取得重大进展等在外交安保领域取得喜人成果，但若民生经济低迷不振，其他一切成果都将黯然失色。





文在寅特别强调了企业发挥的作用，并表明全力支持企业发展的意向，这意味着政府将以“清算积弊”为基调，消除企业对经济活动萎缩的忧虑，并通过积极推进规制改革，重振企业士气。此举也表明，政府未来将把执政重点放在提高经济活力上。文在寅虽在致辞中未提及“收入主导型增长”，但却保持了这一基调。文在寅强调，提高经济活力的政策并非意味着改变经济政策基调。他表示，改变韩国经济结构的这条路一定要走下去，直至引发更多国民的共鸣。对此，青瓦台解释说，为刺激企业活动，取得国民能够切身感受到的成果，将灵活施政，但收入主导型增长这一经济基调不会动摇。





文在寅总统在致辞中强调企业作用并鼓励企业参与经济活动无疑显示了现任政府在经济政策上的决心和意志。文在寅政府执政以来虽将工作岗位确立为首要国政课题，但就业环境反而出现恶化。进入执政第3年的文在寅政府力求通过提高企业活力创造更多工作岗位，从而打造“平等富裕的社会”的目标能否成为现实备受关注。