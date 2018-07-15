2018年韩国对外贸易额创历史新高

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韩国产业通商部1日发布的初步统计数据显示，2018年韩国对外出口额同比增加5.5%，为6055亿美元，创历史新高。同期，韩国进口额为5350亿美元，同比增长11.8%。外贸进出口总额为1.1405万亿美元，贸易收支连续10年保持顺差，规模达705亿美元。

这是韩国1948年对外出口以来，出口额时隔70年首次突破6000亿美元大关。同时，这也是2011年韩国对外出口破5000亿大关以后，时隔7年突破6000亿美元。韩国也成为继美国、德国、中国、日本、荷兰和法国后，第7个年出口逾6000亿美元的国家。韩国出口额在全球占比3.1%，连续两年排名第6位。具体来看，在13个出口项目中，半导体、石油化学、通用机械等6个项目出口增加，无线通信设备、家电、显示器、汽车、钢铁和汽车零部件7个领域出口出现不同程度下降。其中，出口增幅最大的为石油产品，达33.5%，随后为半导体（29.4%），电脑、石油化学和通用机械等出口增幅也在10%以上。尤其是去年半导体出口额达1267亿美元，在全球首次创造单一产品年出口额超过1000亿美元纪录。通用机械和石油化学出口额也首次突破500亿美元，化妆品、医药品、服装等消费品出口也增加3.2%。分析认为，去年韩国出口额创新高除了得益于全球经济复苏，更是韩流在全球快速推广的结果，因此意义重大。但去年韩国船舶出口同比减少49.6%，无线通信设备、家电、显示器等出口也大幅减少，汽车、钢铁和汽车零部件出口也有小幅下降。分析认为，全球贸易保护主义抬头是导致相关领域出口不振的主因。从地区来看，除中东和中南美地区外，韩国对其他海外地区出口均有所增加。尤其是韩国对独联体国家（CIS）、中国和日本的出口增幅均在10%以上。其中，韩国对中国和美国以及新南方政策范围内的东盟、越南和印度出口创历史新高。具体来看，韩国对中国出口以1622亿美元（+14.2%）居首，随后为东盟（1003亿美元，+5.3%）、美国（728亿美元，+6%）、越南（486亿美元，+1.8%）和印度（156亿美元，+3.7%）等。韩国政府表示，中小企业通过加强自身研发（R&D）、开拓海外市场等措施提高在全球的竞争力是推动去年韩国对外出口创新高的幕后功臣。





但业界对今年韩国对外出口并不乐观，美中贸易摩擦持续、全球经济放缓和贸易保护主义抬头等因素将阻碍韩国对外出口之路。大韩贸易投资振兴公社发布的调查结果显示，2019年第一季度，出口现行指数环比减少5.5点，为52.1点。50点以上，说明出口较上一季度有所好转。面对今年韩国出口所处的严峻环境，政府将采取行之有效的措施，力争实现年出口额连续两年破6000亿美元。