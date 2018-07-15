新年美北促进首脑对话

ⓒYONHAP News

美国总统特朗普继1日（当地时间）发送推文称期待与北韩国务委员会委员长金正恩会面后，2日再度表示收到金正恩信件，令各界对第二次美北首脑会谈的举行充满期待。





此前，金正恩1日发表新年贺词称，已为随时与美国总统会面做好准备，将为取得受国际社会欢迎的成果而努力。金正恩说，北韩已经承诺放弃一切核武器及现有核计划，不再进行核试验，并采取多项措施将承诺落到实处。美国若采取相应措施予以回应，北韩会采取更为积极的措施，加快落实无核化。但如果美国继续对北韩施压和进行制裁，北韩可能会考虑探索一条“新路”。在金正恩发布新年贺词后不到一天时间，美国总统特朗普便通过推特予以回应称，翘首期盼与深知北韩经济潜力巨大的金委员长会面。另外，当地时间2日，特朗普在内阁会议上表示，收到了北韩国务委员长金正恩的来信，未来可能再次会晤。至此，金正恩与特朗普先后通过新年贺词和推特这样公开的方式传递了举行第二次首脑会谈的积极信号。此前，特朗普还曾表示，预定于去年11月举行的美北高级别会谈虽未能成行，但仍对举行第二次首脑会谈抱有希望。去年12月1日，特朗普还对外称，第二次美北首脑会谈有3处备选举办地。同月，他还对外表示“会谈取得了进展”。





据悉，北韩与美国已展开6次“信件外交”。就在去年6月首次美北首脑会谈面临流产危机之时，“信件外交”发挥了关键作用。当时前往美国的北韩劳动党中央委员会副委员长金英哲向特朗普转交了金正恩的亲笔信，也正是这封信最终促成了两国首脑会谈的举行。

据分析，特朗普此次推文中“期待见面”的措辞可能仅是礼节上的言论，公开金正恩的信件也可能是为了向外界传达一个信息，消除美国国内甚嚣尘上的北核协商质疑，并强调自身阻止了亚洲发生大规模战争的政绩，希望重启美北对话之路。有专家认为，在美北谈判仍陷僵局的情况下，首脑间直接进行沟通可能是最有效的方法，而“信件外交”则可能成为其开端。然而，第二次美北首脑会谈之路依然将布满荆棘。与第一次美北首脑会谈不同，在第二次会谈中，双方需取得实质性成果，而美北协商之所以陷入胶着状态是因为从无核化概念、初期措施等基本问题开始，双方就出现了分歧。对此，预计第二次美北首脑会谈可能在近期举行的专家认为，正是由于双方存在完全不同的立场，因此才有谈判的可能。另外，作为美北首脑会谈前哨的高级别会谈能否举行，也引发了关注。