5妙招保持冰箱卫生不长细菌

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冰箱是我们常见的家用电器，也是不少人用来存放食物的容器。大家都知道，冰箱其实并非万能，并不能杀灭细菌而只能抑制它们繁殖的速度。要想健康使用冰箱，除了要注意食物存放的方式以外，如何保持冰箱的清洁也是非常重要。

1、不要什么都放进冰箱。买回来的蔬菜要先做筛选再处理，那些不适合放在冰箱的蔬菜，如萝卜、土豆等就不要放冰箱了。

2、生肉先清洗。鲜肉买回后，先用清水稍加冲洗，晾一会儿后再装进保鲜盒或保鲜袋中，放入冷冻室。

3、分区摆放。为了保证食物的清洁卫生和防止交叉感染，食物应分区摆放。冷藏室中，蔬果放下面，熟肉、奶制品放最上面，中间一层可以放剩菜、剩饭。另外要注意食物的密封性，奶制品或酱类食物一旦开封，存放时瓶口一定要拧紧。﻿

4、善用保鲜盒和保鲜袋。用保鲜袋和保鲜盒能保证食物的密封性，防止食物被细菌污染。另外，即便用了保鲜盒和保鲜袋，食物也不能长期存放在冰箱，否则一样会变质。

5、定期清洁。应每周给冰箱进行一次大扫除。大扫除时应先切断电源，用软布蘸上清水或洗洁精轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精拭去。在发现冰箱零件积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。





（文中窍门来自王中正听友）