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无偿献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为，可以帮助病人解除病痛，抢救他人的生命，其价值是无法用金钱来衡量的。





过去韩国也有一段时期推行有偿献血，贫民还靠卖血谋生，因为当时卖血行为没有法律处罚依据。据说，1955年，首尔市区的一家大型医院每到凌晨，卖血的人在医院的采血站前大排长龙。1975年，一次采血量320cc的价格为3500韩元，比一瓶威士忌价格还便宜，因此当年保健部曾将血液价格上调到1万韩元。





随着医疗用血液的不足，为了保证病人得到健康安全的血液并严格规范采供血液单位的行为，韩国自上世纪70年代开始推行献血活动。到了1981年，实现了100%无偿献血。虽然1999年政府规定卖血不合法，然而血液依然在黑市进行交易。另外，直到几年前，无偿献血活动团体还向无偿献血者发放礼券等纪念品，但是舆论认为纪念品损坏了献血者的崇高形象，因此自2011年起取消了赠送纪念品的活动。时至如今，由于献血量供不应求，还有人主张再次将卖血合法化。





目前韩国以红十字会为核心展开无偿献血活动，各大城市都设有献血站，也有采血车到学校、部队、公司等团体访问，展开无偿献血活动。韩国鼓励献血的年龄是17-69岁。献血量分为320毫升与400毫升，献血400毫升的年龄限制为18岁以上。可以献血的男女体重分别是50公斤以上与45公斤以上。献血之后，可以得到无偿献血证。持有献血证的献血者本人或被转让的人在因疾病需要用血时，可以在所有医院享受免费输血。献一次血还可以取得4个小时的志愿服务认证。在韩国，保健福祉部每年表彰那些热心献血的个人与团体。





据调查，2017年无偿献血者共有292万8670人，占总人口的5.7%，比前年增加0.1%。其中男性居多，231.2万人，占7成以上。无偿献血者中近一半（139万人）是学生，占47.4%，其次是上班族，63万6000多人，占21.7%，军人也有46万人，占15.7%，10-20几岁人群的献血率占71%。