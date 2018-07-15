东方神起发行出道15周年纪念专辑

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东方神起近日发行出道15周年纪念专辑《New Chapter #2: The Truth of Love》，主打歌《Truth》的MV也在同一时间公开。

《Truth》是一首以爵士风格为基调的R&B POP类歌曲，爵士乐特有的慵懒节奏加上允浩和昌珉两位成员成熟的演唱，使得歌曲可听性十足。歌词讲述的是克服离别的伤痛，坚持寻找唯一的真爱的内容。曾为东方神起创作了《MIROTIC》的世界著名音乐人Thomas Troelsen再次操刀，保证了歌曲的超高水准。

新专辑包括主打歌《Truth》在内共收录了7首歌曲。其中允浩和昌珉分别有一首solo歌曲。允浩单独演唱的《夜話，City Lights》，讲述的是被心仪女孩的魅力征服后久久无法入睡的悸动心情，在允浩的提议下，歌曲邀请到了NCT成员泰容演唱了rap部分。昌珉solo歌曲为《Beautiful Staranger》，是一首以乐队伴奏为主的中速抒情歌曲，由昌珉亲自为歌曲填词。

新专辑发行当天，东方神起也举行了纪念出道15周年歌迷会，现场为歌迷演唱了新专辑7首风格各异的音乐，展现出两位成员越发扎实和成熟的表演实力。