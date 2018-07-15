EXO《Love Shot》Billboard 3次夺冠 KAI与Jennie恋爱关系被公开

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EXO第5张正规专辑再版专辑主打歌《Love Shot》在新年元月1日发布的Billboard世界数字单曲排行榜中夺魁，连续3周蝉联该榜榜首，其超强海外人气可见一斑。

Billboard曾于12月28日通过官网报道了《Love Shot》成为世界数字单曲榜冠军的消息，评价EXO称：“K-Pop超级男团EXO持续占领榜单榜首，再次成为本周美国最畅销K-Pop单曲。”

此外，新专辑还在全球62个地区的iTunes榜单中夺得冠军，并在中国虾米音乐综合榜单中排名第1，在国内也连续2周成为销量冠军，并在各打歌节目中持续领跑排名。

除新专辑备受关注外，EXO成员KAI与BLACKPINK成员Jennie的恋情也成为大众瞩目的焦点。1日，某媒体爆出KAI与Jennie恋爱的消息，并公开了两人约会的照片。消息传出后，两人经纪公司SM、YG先是保持沉默，但在约5个小时后对外表示恋情属实。SM娱乐公开称“KAI和Jennie互有好感，确实为恋人关系”。由此，KAI和Jennie也成为2019年第1对公开恋情的偶像明星情侣。