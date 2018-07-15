Wanna One活动结束 各成员即将开启演艺事业第2幕

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12月31日MBC年末音乐庆典中的舞台表演，成为Wanna One所有官方活动的结点，至此，Wanna One长达1年6个月的演艺活动宣布结束。

Wanna One成员通过官方推特向歌迷送上新年祝福的同时，也表达了对歌迷的感谢。上传的文字写道：“都说初恋不会走到最后，但就似奇迹般，我们和歌迷成为了彼此的初恋，谈了一场美好的恋爱。我们将永远不忘彼此之间的每一个瞬间。”

虽然Wanna One官方演艺通告均已结束，但在1月举行的各颁奖典礼中，各成员还将以Wanna One的名义出席，此外，本月24日至27日，Wanna One也将举行最后一场演唱会，与歌迷告别。

Wanna One时代虽将暂时停止，但11名成员也将开启各自演艺事业的第2幕。其中，姜丹尼尔、朴志训、金在奂、裴珍映等成员虽还未有具体演艺计划，但预计将会以solo歌手身份进行活动；李大辉、朴佑镇等则有可能被编入原公司旗下组合继续活动；在参与《Produce 101》前已经以NU’EST、HOTSHOT成员身份出道的黄旼泫、河成云则会回归组合；邕圣祐及赖冠霖除作为歌手活动外，还将挑战演技；尹智圣则已确定参演音乐剧，并已着手准备solo专辑。