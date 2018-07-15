三星和苹果构建合作机制

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三星电子和苹果公司结束长达7年的专利战，构建了合作机制。当前，苹果和三星电子业绩预期均被下调，两家公司均充满危机感，因此上述举措更加引起了人们的关注。





三星电子和苹果从2011年起展开激烈专利战。苹果主张三星盖乐世（Galaxy）抄袭iPhone设计和部分功能，侵犯其专利权。2012年，美国法院判定苹果胜诉，要求三星电子赔偿苹果10.5亿美元。随后，三星电子提起上诉。2018年5月进行的终审中，最终赔偿规模被减少到5.39亿美元。随后6月底，双方就结束专利纠纷达成了协议。据悉，双方取消对彼此提出的要求，并商定不再提起诉讼。





2019新年伊始，IT行业充满“苹果冲击”等危机感。所谓“苹果冲击”是指，苹果业绩预期被下调导致全球金融市场动荡不安。此前2日，苹果致函投资者称，因在中国市场销量不振，而将2019财年第一财季的销售额预期下调5%-9%。苹果2019财年第一财季截至2018年12月29日。“苹果冲击”还给韩国国内股市带来巨大冲击。3日韩国综合股价指数时隔约2年再度跌破2000线。另外，苹果业绩预期被下调可能对韩国国内IT业产生较大影响。苹果是全球最大的半导体和零部件消费商，占国内大企业销售额很大部分比重，三星电子为6%、LG Display32%、SK海力士13%和LG伊诺特55%。而半导体行业业绩对韩国经济影响巨大。去年韩国出口总额达6055亿美元，其中半导体出口额达1267亿美元，占比超过20%。