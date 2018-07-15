导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专家 : 刘纯恒（自由亚洲广播电台首尔特派记者）

徐明济（时事评论家）

朴胜赞 (龙仁大学教授)

黄菲 (首尔科学综合研究生院大学教授)





2019年已经拉开了序幕。人们都带着无限期盼迎接新年的到来。韩国总统文在寅将把“搞活民生经济与构筑韩半岛和平机制”纳入核心课题。美国国务卿蓬佩奥表示可能会在1月份举行美北首脑会谈，北韩国务委员会委员长金正恩在1月1日发表的新年贺词中坚定了无核化意志，2019年韩半岛无核化机制是否能够走上正常化轨道成为世人关注的焦点。在经济领域，从1月1日开始韩国实行人均最低时薪8350韩元的制度，并扩大推行一周52小时工作制，企业和工商界势必会加重自身的负担。在政治外交领域，2019年正值中华人民共和国成立七十周年，中美建交四十周年。 中美两国的贸易纠纷将如何化解、韩中两国的关系以及南北韩关系将走向何处等，都是国内外新闻媒体非常关注的焦点。

听众朋友，观众朋友，2019新年伊始，KBS韩国国际广播电台特别准备了新年特别访谈节目《2019年韩半岛及全球局势展望》，欢迎收听和收看！