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韩国拟统一年龄算法

和中国一样，韩国也有几种计算年龄的方式，比如虚岁和周岁。除此之外，韩国的《兵役法》和《青少年保护法》等一些法律计算年龄的方式则只是单纯将当今年度减去出生年度，和生日无关。而对于上学的年龄，韩国又将1、2月出生的人算作是前一年出生。这样一来，韩国计算年龄的方法多达4个。近日，韩国民主和平党议员就提交了“统一计算年龄方法”的法案，具体内容为：从出生之日起计算年数，未满1年的情况标出多出的几个月。在国家政府层面的书面材料里出现年龄时，一律用周岁，如果遇到一定要用虚岁的情况，则须特别注明。其它情况都以使用周岁为原则，而国家也应该倡导这种使用方式。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“听说现在的大学生和前辈也直呼其名了。”还有网友说：“工作的时候处理起来经常会搞混，真的有必要统一成周岁。”也有网友说：“我没觉得有那么不方便啊，难道就不能把这当作是一个韩国特有的文化去对待吗？”





幼儿园义务使用EDU FINE系统

从今年开始，幼儿园将禁止在学期内申请关闭，私立幼儿园也将义务使用韩国国家会计系统“EDU FINE”。据韩国教育部上个月中旬透露，他们将对含有上述内容的《幼儿教育法》实施令等4个法规的修正法案进行为期40天的立法预告。此前，韩国的私立幼儿园并没有使用EDU FINE系统，教育部计划从今年3月份开始，让招生200人以上的583个大型幼儿园首先使用EDU FINE系统，到2020年3月，让所有幼儿园都使用EDU FINE系统。此外，新的法案中明确规定，幼儿园关闭的日期必须为每个学年的最后一天，不允许幼儿园在学期中关闭。而且，申请关闭幼儿园的申请材料里也要包含三分之二以上儿童家长的同意书以及幼儿园关闭后原有儿童的转移计划。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“已经有很多幼儿园关闭以后改成英语幼儿园了。”还有网友说：“政府补助的资金当然要透明管理了，这是很正常的举措啊。”也有网友说：“感觉这些私立幼儿园不是教育机构，而是营利机构。希望政府能把有关教育的法律再强化一些。”





林世元教授

1月4日，被患者袭击身亡的林世元（音，下同）教授的遗体告别仪式在首尔钟路区的红十字医院举行。林教授是去年12月31日被患有双相情感障碍的病人朴某袭击而身亡的。朴某手持凶器行凶时，林教授原本可以逃脱，但他为了保护身边医务人员的安全，最终牺牲了自己。林教授的事迹被报道出来以后，很多人去悼念他。 林教授生前就在自己的书中和社交网络中表达了对精神病患者的怜爱之情。他的家人也继承了他的思想，强调不能让精神病患者成为社会的批判对象。他们希望将来可以打造一个安全的医疗环境，让患有精神病的人不再遭受歧视。林医生的妹妹表示：“林教授是整个家族的骄傲，希望他的死不要白费，可以成为让精神病患者不受到社会歧视的一个契机，也希望以后精神病治疗的环境可以得到改善。”对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“他的家属能够在那种悲伤之中，还能表现出令人折服的气节，真的很感动。”还有网友说：“真的很久没有见到这样令人尊敬的人了，他的死真让人遗憾。”也有网友说：“希望林教授能够安息。”