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去年，像“小而幸福”和“工作与生活的平衡”这样的词汇在韩国民众中引起非常大的反响，这反映出韩国人越来越多地在现实生活中寻找小而简单的快乐，而不是寻求雄心勃勃的梦想。那么，今年韩国消费者更关注的是什么呢？今天，我们邀请到韩国首尔大学消费者趋势分析中心的研究人员全美英（音译：전미영）女士，与她共同聊一聊2019年值得关注的趋势。





“PIGGY DREAM”这个词是2019年消费趋势的主要关键词。在韩国，“猪”被视为好运和财富的象征。从传统观念来看，韩国人如果梦到“猪”，就会去购买彩票。当然，这种观念在世界任何地方都没有。尽管如此，我们还是选择了“PIGGY DREAM”作为标语，希望韩国人就好像做了一个吉祥的梦，能够在农历猪年交好运。





实际上，“PIGGY DREAM”也是10个消费关键词首字母的缩写。虽然这个术语是英语单词的组合，但它反映了韩国人的一种长期信念，它象征着财富。特别是今年，由于韩国人每60年庆祝一次“金猪年”，这一年似乎更加特别。关键词包含着希望在金猪年能够梦想成真，吉祥猪能带来繁荣和成功的寓意，这也将为企业提供更多的发展机会。





“游玩”是2019年韩国的第一个趋势。如今，人们想要的不仅仅是消费。当人们去汉江沿岸公园野餐时，人们不仅仅是去跑步或者吃饭。相反，他们会在草地上铺一块漂亮的垫子，铺满鲜花，布置一新，仿佛他们出现在电影中，成为了主演。企业会自主开发创新产品，满足消费者的需求。





过去，人们倾向于理性消费。但如今，消费者对有趣的主题更满意，这些有趣的主题可以增强他们的个人体验。例如，在拍照时，许多消费者选择一些背景，将其发布在社交网站上。对于那些专注于自己个人喜好的数字一代，具有独特概念的产品和服务是让他们打开钱包的关键。市场正在转型，以更好地满足对个性化产品不断增长的需求。





作为社交媒体的传播者，普通消费者可以通过他们自己的销售渠道销售任何东西，而无需在网上购物或实体店销售。这类新的消费者被称为“消售者”，是“销售”和“消费者”的结合。我们将这些新兴的分销渠道称为“细胞市场”。目前，销售者的数量很少，但消费者越来越多，个人市场的不断推广，将迎来一人线上市场的时代。





细胞市场是一个新术语，表明市场正在分裂成众多个人市场，就像单个细胞分裂形成新细胞一样。在线活动不断增长的影响力促成了细胞市场。以前，经销商向实体店提供货物。但今天，随着在线分销服务的不断扩大，任何人都可以开设网店来销售产品和服务。随着一人在线媒体越来越受欢迎，一些社交媒体运营者在线交易商品，并与百货商店或家庭购物渠道合作经营，从而推动一人市场的发展。





上世纪90年代时尚风格的回归可能会给老一代人带来回忆，他们更怀念复古风格。但是，同样的旧款式为当时还未出生的年轻人带来了全新的感觉。将过去的趋势与新鲜的诠释相结合，赢得了很多青少年和20多岁年轻人的喜爱。首尔的热门地点包括弘大周边、梨泰院、江南和蚕室，吸引了很多青少年和20多岁的年轻人。虽然老一代人认为破旧街区需要重建，但年轻人对其独特的氛围充满热情，认为就像香港一样。换句话说，他们完全不同地看待这样的老区，这成为年轻一代新文化的一个很好的例子。





一种复古的新形式满足了年轻人的品味。年轻人不是把过时的物品或风格带回来，而是重新诠释它们，以适应年轻人现代的品味。它可能会引起老一代人的怀旧情绪，但年轻人会把它们当作他们以前从未体验过的新娱乐。很多东西都已经成为各种形式的热门产品，包括上世纪80年代曾经风靡的时尚产品，还有再次出现在便利店的奶粉。与此同时，在“千禧一代家庭”中，年轻母亲不再为孩子牺牲自己。每年的这个时候，分析师会给新年带来各种市场前景。我们将共同展望韩国将迎来哪些新趋势，创造下一个蓝海市场，应对消费者不断变化的需求。