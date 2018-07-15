韩政府改组最低工资委员会体系

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韩国政府改组最低工资委员会体系旨在从根本上解决上调最低工资引发的矛盾与冲突。





一直以来，上调下一年最低工资时由委员会的27名委员进行审议和决定，在27名委员中，包括劳方、资方和公益委员各9人。除劳资双方之外，公益委员从中担任协调角色，这种体系一直认为是理想的最低工资问题协调体系，但各方连年在达成妥协方面受挫。劳资双方针锋相对，公益委员则被认为替政府说话，失去了公正性。





文在寅政府成立后，每小时最低工资在两年间上调约30%。文在寅总统竞选时期曾承诺在2020年以前将最低工资上调至1万韩元，因此每年都加大上调最低工资的力度，加重了个体户、小商人和中小企业的工资负担，造成工作岗位大量减少，去年雇佣情况严重恶化。甚至有呼声认为，政府应从根本上改变收入主导增长的经济政策。





政府改组最低工资委员会体系的主要内容有二：一是成立“区段调整委员会”，二是加入了更多的参考事项。“区段调整委员会”负责设定最低工资上调范围，并负责长期监控市场动态。经营界对此持肯定看法，劳动界则提出反对意见。劳动界认为，委员会将当事人劳动者排除在外，有失公平。在更多参考事项方面，除了原有的劳动者生活费、劳动者工资、劳动生产性、收入分配率等最低工资决定事项之外，还将参考雇佣水平、经济状况和社会保障型补贴现状。





但有分析认为，政府发布的最低工资敲定体系修订方案仍难以解决急剧上调最低工资后出现的副作用，今后还将持续引发争论。