金正恩7至10日访华

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北韩国务委员长金正恩访问中国可以看作美北即将举行首脑会谈的一个信号。





北韩受国际社会制裁而被孤立，中国是北韩唯一的“生命线”，在战略方面，北韩依赖中国。北韩在同美国举行首脑会谈之前，有必要与中国进行协调，获得中方的支持。去年，金正恩对中国进行了3次访问，这3次均发生在北韩面临为重要决定作出抉择之际。去年3月，在美国国务卿蓬佩奥访问北韩之前，金正恩访华。5月和6月，在同美国举行首脑会谈前后，金正恩再次对中国进行了两次访问。因此有观点认为，金正恩年初再度访问中国可以视为其即将与美方举行首脑会谈的一个信号，因为其需要与中方就此保持合作和获得中方的支持。





有分析认为，金正恩访问中国显示美北谈判已进入正式轨道，也意味着北韩无核化措施和美国采取的相应措施已达到某一程度的具体化。金正恩访问中国，同中国国家主席习近平进行战略方面的协调，加强与中方合作，可提高对美国的谈判力量。中国也可以借此加强与北韩的合作，在同美国进行贸易战的过程中，提高对美协商力量。以此来看，美北首脑会谈也可能会因北韩与中国加强合作而受到影响，北韩依赖中国，可能自作主张，美国则可能因北中合作而加强施压，美北谈判或将受挫，韩半岛局势也会变得更加复杂。