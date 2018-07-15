美丽心灵 (3) 괜찮겠지?

本周韩语

괜찮겠지? 应该没事儿吧？





原文对话

의사 : 팬입니다. 홍일범 선수.

医生：我是您的粉丝，洪一凡选手。

따님이 아빠를 닮았나 봐요. 축구를 다 하고.

女儿可能是像爸爸，还会踢足球。

홍일범: 예, 포지션도 풀백이에요. 저처럼.

洪一凡： 是的，位置也是后卫，像我一样。

국대 감이죠.

是进国家代表队的料。

홍일범 아내：우리 민경이 괜찮겠지?

洪一凡妻子：我们敏敬应该没什么事儿吧？

홍일범: 홍일범 딸 홍민경이야.

洪一凡： 是我洪一凡的女儿洪敏敬。

범새끼라고. 우리 딸.

我的女儿可是虎子。





知识点

第一课:

비담: 비주얼 담당 颜值担当

비주얼: visual 外形、形象

담당: 担当、担任、负责

괜찮다: 没关系、没事儿 -겠-: 表示推测的句尾 -지: 表示反问的句尾（非敬语） 괜찮겠지? 应该没事儿吧？





第二课:

팬입니다. 홍일범 선수.

我是您的粉丝，洪一凡选手。

따님이 아빠를 닮았나 봐요. 축구를 다 하고.

女儿可能是像爸爸，还会踢足球。

예, 포지션도 풀백이에요. 저처럼. 국대 감이죠.

是的，位置也是后卫，像我一样。是进国家代表队的料。

우리 민경이 괜찮겠지?

我们敏敬应该没什么事儿吧？

홍일범 딸 홍민경이야.

是我洪一凡的女儿洪敏敬。

범새끼라고. 우리 딸.

我的女儿可是虎子。





第三课:

–지요. 表示反问的句尾（敬语）

-죠：“–지요”的缩写形式

괜찮겠죠? 应该没事儿吧？（敬语）

팬: fan粉丝 딸: 女儿

따님：“딸”的敬称





第四课:

축구를 하다: 踢足球

농구를 하다: 打篮球

배드민턴을 치다: 打羽毛球



