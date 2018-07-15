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美丽心灵 (3) 괜찮겠지?

#看韩剧学韩语 l 2019-01-07

看韩剧学韩语

本周韩语

괜찮겠지? 应该没事儿吧？


原文对话

의사 : 팬입니다. 홍일범 선수. 

医生：我是您的粉丝，洪一凡选手。

따님이 아빠를 닮았나 봐요. 축구를 다 하고. 

女儿可能是像爸爸，还会踢足球。

홍일범:  예, 포지션도 풀백이에요. 저처럼. 

洪一凡： 是的，位置也是后卫，像我一样。

국대 감이죠. 

是进国家代表队的料。

홍일범 아내：우리 민경이 괜찮겠지? 

洪一凡妻子：我们敏敬应该没什么事儿吧？

홍일범:  홍일범 딸 홍민경이야. 

洪一凡： 是我洪一凡的女儿洪敏敬。

범새끼라고. 우리 딸. 

我的女儿可是虎子。


第一:

  1. 비담: 비주얼 담당 颜值担当

비주얼: visual 外形、形象

담당: 担当、担任、负责

  1. 괜찮다: 没关系、没事儿
  2. -겠-: 表示推测的句尾
  3. -지: 表示反问的句尾（非敬语）
  4. 괜찮겠지? 应该没事儿吧？


第二:

  1. 팬입니다. 홍일범 선수. 

我是您的粉丝，洪一凡选手。

  1. 따님이 아빠를 닮았나 봐요. 축구를 다 하고. 

女儿可能是像爸爸，还会踢足球。

  1. 예, 포지션도 풀백이에요. 저처럼. 국대 감이죠. 

是的，位置也是后卫，像我一样。是进国家代表队的料。

  1. 우리 민경이 괜찮겠지? 

我们敏敬应该没什么事儿吧？

  1. 홍일범 딸 홍민경이야. 

是我洪一凡的女儿洪敏敬。

  1. 범새끼라고. 우리 딸. 

我的女儿可是虎子。


第三

  1. –지요. 表示反问的句尾（敬语）

-죠：“–지요”的缩写形式

괜찮겠죠? 应该没事儿吧？（敬语）

  1. 팬: fan粉丝
  2. 딸: 女儿

따님：“딸”的敬称


  1. 축구를 하다: 踢足球

농구를 하다: 打篮球

배드민턴을 치다: 打羽毛球


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