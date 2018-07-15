美丽心灵 (3) 괜찮겠지?

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
本周韩语
괜찮겠지? 应该没事儿吧？
原文对话
의사 : 팬입니다. 홍일범 선수.
医生：我是您的粉丝，洪一凡选手。
따님이 아빠를 닮았나 봐요. 축구를 다 하고.
女儿可能是像爸爸，还会踢足球。
홍일범: 예, 포지션도 풀백이에요. 저처럼.
洪一凡： 是的，位置也是后卫，像我一样。
국대 감이죠.
是进国家代表队的料。
홍일범 아내：우리 민경이 괜찮겠지?
洪一凡妻子：我们敏敬应该没什么事儿吧？
홍일범: 홍일범 딸 홍민경이야.
洪一凡： 是我洪一凡的女儿洪敏敬。
범새끼라고. 우리 딸.
我的女儿可是虎子。
知识点
第一课:
비주얼: visual 外形、形象
담당: 担当、担任、负责
第二课:
我是您的粉丝，洪一凡选手。
女儿可能是像爸爸，还会踢足球。
是的，位置也是后卫，像我一样。是进国家代表队的料。
我们敏敬应该没什么事儿吧？
是我洪一凡的女儿洪敏敬。
我的女儿可是虎子。
第三课:
-죠：“–지요”的缩写形式
괜찮겠죠? 应该没事儿吧？（敬语）
따님：“딸”的敬称
第四课:
농구를 하다: 打篮球
배드민턴을 치다: 打羽毛球
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13