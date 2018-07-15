文在寅：成立地面作战司将为韩军主导作战奠定基础

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陆军地面作战司令部是合并第一和第三野战军司令部而成立的大规模战斗司令部。此前，第一和第三野战军司令部分别负责守护东部和西部战线。地面作战司令部由联合参谋本部议长全权负责指挥，下设7个地区军团和1个机动军团，此外还包括地面情报团、情报通信团和山岳旅团等直辖部队和乡土师团。除了陆军本部直辖部队和留守后方的第二作战司令部之外，几乎所有的野战部队均由地面作战司令部管辖。





成立地面作战司令部是韩国推行的国防改革计划之一，上世纪90年代卢泰愚政府时期即着手推进该计划，鉴于对各级部队进行大规模改组或导致战力出现短时空白，因而迟迟未能实际推行这项计划。现任政府考虑到国家安全活动出现变化，终于完成了这一国防改革计划。在美国将战时作战指挥权移交韩方后，韩军必须具备单独作战能力，在韩半岛发生紧急情况时，由韩军主导作战，美军负责支援。随着韩国成立地面作战司令部，统筹管理作战任务，将可奠定韩军主导作战的基础。





地面作战司令部成立后，目前韩美联合司令部的体制将因之而出现巨大变化。此外，一直以来，韩军以陆军为主，军队主导权由陆军掌握，进行国防改革后，相较海军和空军，陆军担任的角色将更加重要。陆军成立地面作战司令部和无人机战斗团等部队，同时还将大量缩减兵力，陆军的变化最为显著。