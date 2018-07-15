《漫话国乐》 冰雪女王 / 孬夫赶走了兴夫 / 长恨梦





朝鲜王朝后期的著名学者丁若镛曾指出福有两种，一种是“热福”，泛指人间的富贵荣华，当上高官出入宫廷，光宗耀祖，住的是豪宅，穿的是贵重的衣服，坐的是轿子。另一种是“清福”，住在深山幽谷里，平时穿粗麻布衣服与草鞋，用清澈的溪水洗脚，坐在松树旁吟诗作乐，简陋的房间里有琴一张，有棋一局以及藏有一阁楼的书，种植花草与药草，度过悠闲安逸的日子。如果您向往热福，家庭富裕，称雄天下，光宗耀祖，一定会非常过瘾。或者远离世俗，在大自然的陪伴下度过静怡的清福人生也是不错的。

{音乐1: 《 冰雪女王 》/作曲-申贤廷（音）、The林}





福有“清福”，贫也有“清贫”。清贫与一般贫困不同，不是逼不得已的，而是甘愿放弃富贵荣华，自愿选择清贫的生活。朝鲜王朝前期的著名文学家金时习的诗《葺（qi4)松桧（gui4)架小庐》中有这样的内容：

“依岩架小庐，

仅得容我躯。

落叶以为毡（zhan1）,

枯查以为栌（lu2).

葺之兮松桧，

室小心愉愉。

云霞为帐幄（wo4）,

碧山为屏风……”

像诗人描写的那样，有的人从屋顶的细缝看到夜空的星星，心里舒服就感到心满意足，有的人则拥有一切也总是不满意。盘索里《兴夫歌》的孬夫可以说属于后者。在冰天雪地的寒天，把弟弟一家人全部赶出门外。在这种情况下，如果赶出门外的是别人，兴夫那样心软又懦弱的人也会感到气愤又痛恨，当面顶撞或追问，可兴夫却把无奈与火气闷在心里，遇到这样无能为力的家长，家人就得受苦了。

{音乐2: 盘索里《兴夫歌》中“孬夫赶走了兴夫” / 吴贞淑}





日本殖民统治韩国时期，韩国一度流行一种话剧，叫“新派剧”。新派剧的情节大同小异，大多描写处于困境的主人公，剧情感动地令人催人泪下，结局也再明显不过，“善恶终有报，好人从此过上幸福的生活”。最近的电视剧虽然也采取新派剧的模式，观众也对结局了如指掌，可依然吸引观众的视线。





新派剧最具代表性的的作品是《李守一与沈顺爱》，这出话剧有一句脍炙人口的台词，家境贫寒的李守一向沈顺爱吐露心声：“你就那么喜欢金重培的钻石吗?”在剧中，李守一不仅责骂沈顺爱，还哄她，然而变了心的女人的心是很难挽回的。可在结局，沈顺爱还是认错，最终回到了李守一的身边。话剧《李守一与沈顺爱》改编自小说《长恨梦》（《长恨梦》改编自日本小说《金色夜叉》），《长恨梦》不仅被搬上话剧舞台，还成为歌曲素材广为流传。不仅如此，《长恨梦》以平壤大同江的浮碧楼为背景，同名的西道民谣也流传下来。

{音乐3: 《长恨梦》 /吴福女}