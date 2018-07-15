2019年，实现自我快乐

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2019年，让我们一起找寻真正的幸福！今年，SELPPY文化趋势引领市场潮流。当我们回忆2018年的流行趋势词“小确幸”，我们可以知道，为了满足自我幸福的定制型消费者文化趋势曾大行其道。而今年的SELPPY，简单的说就是“SELF自己、自身”与“HAPPY快乐”的合成词，表示越是在焦虑的时代和复杂多样化的社会中，快乐越被需要。特别是在消费领域中，不仅享受为自我消费，且毫不吝啬地进行自我投资，消费领域集中在个人的趋向、思想、消费模式等等方面。





另外，据调查显示，偏重个人主义文化的“SELPPY”文化趋势还强调个人自由、个人利益和自我支配。实质上，是一种以个人至上出发，以个人为中心来看待世界、看待社会和人际关系的新潮流。其中，我们也可以将“SELPPY”分为几个方面的含义来理解，第一，男性不再畏惧和逃脱家庭活动，而是不断积极参与家庭活动，女性也渐渐走进社会生活，并有一番大大的作为，性别在社会上的区分已不再重要。第二，随着YouTube视频频道迅速发展，带有个性色彩的人物形象逐渐出现在家家户户的屏幕中，成为了解新领域知识的首要工具。第三，自媒体经济的发展带来个人品牌王国的火热！从10到20岁年轻人，再到中老年等，年龄段也不再受限制。第四，将过去的回忆再翻新，千禧一代追求新视界的个性文化。





<前沿视线>





新世界集团新年启动“国民价格”优惠活动

韩国新世界集团会长表示,新的一年里将要创造“唯有新世界拥有的最低价格”,因此新世界集团旗下的EMART超市新推出了“国民价格”超低价商品。有趣的是，当其他企业的新年营销战略都集中在节日礼物套装和预售套装时,EMART超市的超低价商品引起了人们的关注和喜爱。“990韩元的鲍鱼”、“990韩元的五花肉”等等生活必需品和新鲜食品都参与到“国民价格”活动中，现场反应激烈，引起消费者们的一阵疯抢，可谓是新世界集团新年打响的第一炮。





“订阅经济”成为新的商业模式

“订阅经济”正在成为越来越多人日常生活的一部分。相较于传统的报纸杂志订阅、有线电视等订阅，在移动互联网和移动支付市场的推动下，订阅经济无处不在。年轻群体对于“订阅经济”的理解大有不同，并且订阅兴趣和范围要更深、更广，比如订阅线上书籍等等。据相关数据显示，大部分消费者更加倾向于订阅、租用或者共享，而不是选择购买。这与当下的共享经济理念十分吻合，资源的共享既不会浪费，也能实现资源的多样性，并可为个人扩大和丰富视野及经验。





2019创业市场中食品外卖、无人咖啡、读书室等潮流领先

2019年1月3日至5日，在首尔三成洞的COEX贸易中心内成功举办了“第50届食品连锁店创业博览会COEX”。现场聚集了多项食品创业项目，其中夫妇共同运营的创业项目居多，体现了韩国创业市场的形态多样化发展。另外，活动现场的饮品咖啡项目有增无减，越来越多的咖啡专业品牌一涌而出，特别是无人咖啡和自动咖啡引起消费者的关注和喜爱。另外，随着韩式小菜食品连锁店、食品外卖APP等食品项目销售额逐渐增长，小规模创业项目不断受到消费者和政府的关注和支持，其市场营销范围不断扩大至全国各地、各领域。