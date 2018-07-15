文在寅10日举行新年记者会 发表执政第三年国政方向

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文在寅总统10日在新年记者会上发表执政第三年的国政运作方向，主要内容包括经济政策和韩半岛和平问题。





文在寅虽然强调经济政策基调没有变化，但在谈到推动经济发展的细节问题上却略显不同。一直以来，文在寅强调“收入主导型增长”政策，但在当天的记者会上，几乎没有提起该政策，仅多次强调创新增长和公正经济。他说，通过以公正经济为基础的创新增长，持续推动国家经济发展，创造“共同富裕的经济”。文在寅的这番话意味着新的一年里，将把国政重心放在“以公正经济为基础的创新增长”上。他还一再强调创新，以创新推动原有产业的发展，培育具有增长力量的新产业。在经济方面，总统还提及年轻人的就业问题。他认为，去年的雇佣表现差强人意，今年仍将把创造工作岗位作为最优先课题。





文在寅还说，今年将更加积极地推动韩半岛和平进程。他说，北韩国务委员长金正恩将在第二次美北首脑会谈结束后回访首尔。在谈到重启开城工业园区和金刚山旅游项目时，总统说，北韩已表明愿意不设条件、不设代价重启开城工业园区和金刚山旅游项目，南北韩间需要解决的问题已经获得解决。他还说，北韩的无核化概念和国际社会的要求事项相差无几，他对韩半岛无核化持乐观态度。





通过此次总统新年记者会可以展望，政府新一年的国政运作方向将聚焦国家经济和韩半岛和平进程两方面，并争取在这两方面取得成果。