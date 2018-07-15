北中首脑会谈：期待第二次美北首脑会谈取得成果

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新年伊始，北韩国务委员长金正恩和中国国家主席习近平在北京举行会谈，为韩半岛形势变化揭开了新的一页。北韩与中国进行接触后，第二次美北首脑会谈、金正恩回访首尔举行南北韩首脑会谈以及美北间的务实性核谈判等一连串重大会谈也将于随后举行。





金正恩去年曾对中国进行了三次访问，此次是第四次访华。前几次访华大多发生在金正恩赴美访问前后或需要做重要决定之际，显示出金正恩对中国的依赖，他希望获得中国的积极支持。金正恩在会谈中就曾表示，我们希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。金正恩此次访华，也显示美北似乎已就举行首脑会谈达成某一程度的协议。





中国与北韩举行首脑会谈的成果可以归结为加强双方关系、实现无核化目标、通过对话协商解决问题以及对美北首脑会谈的期待。最引人注目的是中国与北韩决定加强战略沟通，保持密切合作。北韩与中国是传统血盟，今年又迎来建交70周年，重申加强双方关系也是很自然的事情，但今年同样也是韩半岛形势变化的最重要一年，双方在新年伊始即举行会谈，别有一番意义。预计习近平将在今年访问北韩，今后双方高层人士的交流将更加活跃。尤其是习近平在会谈中表示，愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括北韩在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和，显示出在今后的无核化谈判中，中方将会积极介入。