未来五年韩国投入270万亿元国防费 年均增7.5%

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韩国国防部11日发布2019-2023国防中期计划称，未来5年将投入270万亿韩元国防费。





国防中期计划以5年为单位，是国防经费统筹开支计划，也是所有国防建设和运作的根本和核心。国防中期计划以军事力量需求、国防政策等为出发点，在对防卫力量改善、运营及维持进行综合判断后而制定。





根据2019-2023国防中期计划，防卫力量改善经费比重将有所增加。防卫力量改善经费年均增长10.8%，防卫力量改善费在国防费中的占比将从今年的32.9%提高到2023年的36.5%，另外战力运作经费年均增长5.8%。根据该计划，未来5年将投入的防卫力量改善经费共达94.1万亿韩元，其中65.6万亿韩元将用于应对核武器等大规模杀伤性武器（WMD）的威胁、为收回作战指挥权增进韩国军队核心军事能力、形成军队改组所需战力威慑力等方面。未来5年，战力运作经费将投入176.6万亿韩元，其中33.6万亿韩元用于保障装备使用率及弹药性能、加强以战斗任务为主的科学教育训练等增强战力发挥方面。另外，到2022年为止，士兵薪资将提高到2017年最低工资的50%。为此，将投入10.1374万亿韩元预算。





值得注目的是，根据该计划，“韩国型三轴体系”更名为“核武器•WMD反制系统”。所谓“三轴体系”指的是“杀伤链”系统、韩国型导弹防御系统及大规模惩罚报复作战计划等北核抗衡系统。国防部当局表示，虽然名称有了变化，但相关事业将继续推进。除此之外，新的五年计划还包括扩大国防研发(R&D)投入，应对恐怖袭击、灾害、灾难等非军事威胁，以及增加保护在外公民能力等方面的投资等内容。为加强防卫产业竞争力，防卫力量改善经费中的国内投资比重也将大幅增加。