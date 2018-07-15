“司法垄断”事件的来龙去脉

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所谓“司法垄断”是指“滥用司法行政权事件”和“审判交易疑惑”的总称。“滥用司法行政权事件”是指大法院伺察法官，擅自进行人事安排的事件，“审判交易疑惑”是指法院对主要案件作出符合政府意愿的裁定。





整体事件始于“司法部黑名单”疑惑。2017年2月，一名法官的人事问题引发了“司法部黑名单”争议。这名法官原本被安排到法院行政处，但人事令突然被取消。对此，有人提出人事令被取消的原因可能是这名法官不接受牵制国际人权法研究会学术大会的指示。当时，时任大法院院长梁承泰推进引进上诉法院，但国际人权法研究会对此持否定态度。随后当年3月，还有人揭发称，法院行政处对特定学术团体所属法官进行伺察。一起人事问题由此牵出“司法部黑名单”疑惑。对此，时任大法院院长梁承泰成立真相调查委员会，对相关案件进行调查，调查时间约达1个月。调查委员会公布调查结果时称，法院行政处领导确实存在不正当牵制学术大会问题，但并不存在所谓的“司法部黑名单”。然而，这一结论并未能消除质疑，反而导致司法部内部矛盾进一步激化。





2017年9月新任大法院院长金命洙就任后，相关事件进入新局面。金命洙成立追加调查委员会，对相关问题展开二次调查。结果显示，法院行政处确存伺察特定法官动向之举。此外，还发现了法院行政处非法介入前国情院院长元世勋审判的文件，这引发了法院与青瓦台保持某种联系，非法介入审判的疑惑。随后，第三次调查委员会对法院行政处滥用权力的情况展开全面调查，发现法院行政处还非法介入被强征劳工索赔案审判等主要审判。调查显示，梁承泰要引进上诉法院也是为了与朴槿惠政府进行交易。最终，这起案件被提交至检察厅调查，前大法院院长梁承泰于1月11日以被告人身份接受传唤调查。