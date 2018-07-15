导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：朱琳琳( 韩国发芽时光代表理事 )





韩国化妆品长期以来一直都是很多时尚女性爱不释手的东西，然而也有中国人在韩国创造自己品牌的化妆品，用优质的产品出口海内外。本期节目有请化妆品品牌创业者朱琳琳为大家揭开韩国化妆品的秘密。





ⓒ KBS

南：请你先自我介绍一下

朱：大家好，我是韩国发芽时光代表理事朱琳琳。我们BUDDATE是一家专业致力于孕产期专用高端护肤品研发与销售的化妆品公司，可安全有效低刺激孕产期女性且可放心使用是我们的追求目标。产品目前在韩国、中国、美国都有销售。国内入驻13个省1400多家实体店，天猫和京东都有旗舰店。





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南：你认为韩国化妆品为什么会长期以来受到亚洲人的钟爱？

朱：首先是安全性高，科技含量高，效果好。韩国政府对化妆品的立法、生产规范及标准监管严格，在护肤品的品质及安全性上已经赶超欧美。加上企业重视新产品研发和新技术的应用，护肤品使用效果好，韩国化妆品更适合东方人的肌肤。

南：为什么你们选择开创自己的品牌呢？

朱：因为无论是代购还是其它销售渠道，很多都会面临因法律不健全之后的触法因素，因此我们选择了最为合法的方式给人们带来美和健康。