北韩与中国举行第四次首脑会谈

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北韩国务委员会委员长金正恩与中国国家主席习近平8日在北京举行第四次首脑会谈，再度确认半岛无核化立场，并期待在第二次美北首脑会谈中取得成果。随着金正恩结束访华返回北韩，未来，第二次美北首脑会谈、金正恩回访首尔等可能改变半岛局势的重大进程将如何展开，备受关注。





金正恩本月7至10日对中国进行访问。金正恩去年曾三次访问中国，新年伊始，正在各界关注美北首脑会谈能否顺利举行之时，他对中国进行了第四次访问。北中双方对当前局势交换了意见，并可能调整了应对第二次美北首脑会谈的战略。金正恩与习近平强调增进北中关系、坚持半岛无核化和寻求政治解决以及中国担任的角色。习近平积极评价北韩为维护半岛和平稳定、推动实现半岛无核化采取的积极措施，称去年在双方及有关方面的共同努力下，半岛问题政治解决进程取得重大进展。中方愿同北韩及有关方面一道努力，为维护半岛和平稳定，实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极和建设性的作用。习近平强调，双方要保持高层交往、加强战略沟通、深化友好交流合作，推动关系长期健康稳定发展。金正恩对去年半岛局势缓和给予高度评价，并表示北韩将继续坚持无核化立场，为美北领导人第二次会谈取得国际社会欢迎的成果而努力。

在本次会谈中，加强北中关系、缓和半岛局势、无核化以及希望通过政治解决问题等都可被看作是老生常谈的外交修辞。但考虑到目前正在推进第二次美北首脑会谈，可以解读为北中双方在战略利害关系上达成了广泛共识。首先，加强关系是今年北中建交70周年与半岛局势变化的分水岭，在战略利益两方面具有重要的意义。北韩在与美国举行会谈时需要坚实的盟友，中国也可在变化的半岛局势中获取关键利益。中国正采取措施，介入美北协商，或至少处于不被排挤的境地。在今后的美北协商中，中国的立场以及北中合作将成为变数。另外，金正恩在本次会谈中强调，将为美北第二次首脑会谈取得国际社会欢迎的成果而努力。分析认为，他的这句话正中与美国协商的要害，即在北韩采取无核化措施和美国采取相对应措施问题上，金正恩暗示与美方在多个议题上达成共识，美北首脑会谈即将举行。也有报道称，金正恩系收到美国总统特朗普的亲笔信后，对中国进行了访问。此外，也有声音指出，金正恩与习近平在会谈中并未提到缓和对北制裁等问题，这是考虑到美北首脑会谈即将举行的情况下美方的立场。今后，美北将如何推进举行第二次首脑会谈，备受关注。