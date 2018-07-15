韩法院批准没收新日铁住金在韩资产

ⓒKBS News

据大邱地方法院浦项分院8日透露，已批准二战时被强征劳工律师团提出的强制没收新日铁住金在韩资产申请。去年10月，韩国大法院判决被强征至日本劳动的劳工胜诉，新日铁住金（前身新日本制铁和日本制铁）负有不可推卸的责任，而本次大邱地法便依据大法院的判决做出该决定。





浦项分院表示，法院本月3日决定强制没收新日铁住金所持部分PNR股票，没收令送达后即刻生效。PNR是浦项制铁与新日铁住金合资设立的生产销售直接还原铁的钢铁副产品企业，目前在浦项和光阳设有工厂，拥有70余名职员，年销售额逾300亿韩元。新日铁住金目前持有该公司234万余股，价值110亿韩元，法院决定没收其中8万余股，价值相当于4亿韩元，这些资金将用于向受害者支付损害赔偿金和拖延损害金。没收令生效后，新日铁住金将失去对相关股份进行转让和买卖等处置权，但不会影响企业的正常运转。

去年10月，韩国大法院全员合议体判处新日铁住金向李春植（音）等4名受害劳工每人赔偿1亿韩元。但新日铁住金无视判决，至今未按要求进行赔偿。为此，原告律师团今年1月31日向大邱地法提出了强制没收新日铁住金在韩资产的申请。





被强征劳工未收到新日铁住金发放的工资，实际上可看作被迫从事了奴役劳动。韩国大法院认为，新日铁住金在法律上和犯有强征劳工罪行的日本制铁是同一家公司，但新日铁住金则主张，自身与日本制铁并无关联。





就强征劳工问题，日本政府坚称赔偿问题已通过《韩日请求权协定》全部得到解决，因此不存在个人请求权问题。1965年，韩日两国签署《请求权协定》，核心内容是日本向韩国提供规模达5亿美元的援助（含3亿美元无偿援助和2亿美元有偿援助）。但韩国法院认为，受害劳工个人的对日索赔权不在《请求权协定》规定的范围内。继新日铁住金后，韩国法院还判决三菱重工向被强征劳工支付赔偿金。对于韩国大法院的判决，日本政府予以强烈反驳，称此举给韩日关系带来负面影响。近来，韩日关系因雷达矛盾降至冰点。对于韩国法院没收新日铁住金在韩资产，日本政府迅速采取行动，提出将与韩国政府进行协商等对策。