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以2018年10月为基准，韩国总人口为5182万1881人。如今韩国已成为多元文化国家，数据也证明了这一点。以2017年末为基准，因工作、结婚、留学等目的，包括长、短期以及非法居留，在韩国居住的外国人共计218万0498人，相较2013年增加了8.5%，在韩外国人的人口比例从2013年的3.08%增加到去年的4.21%。





在韩国居住的外国人中，按照国籍来分，中国人最多，有101.8万人（46.7%），居首位，其中朝鲜族等归类为外国国籍同胞的中国人居多。其次是越南人，16.9万人（7.8%），泰国人（15.3万人，7%）排在第三位。其他依次还有美国人（14.3万）、乌兹别克斯坦人（6.2万）、菲律宾人（5.8万）。





在韩国居住的外国人中，还不乏结婚移民者。据统计厅发布的相关统计显示，2017年跨国婚姻件数为21917件，占全体婚姻数量的8.3%。从类型来看，外国人妻子与韩国人丈夫的比例占65%，外国人丈夫与韩国人妻子的比例则占19.6%。跨国婚姻妻子的国籍中，越南最多（27.7%），其次是中国（25%）。丈夫的国籍最多的是中国（10.2%）。





如今，外国人只要持有可以就业的签证就可以在韩国工作。韩国政府为了解决劳动力不足的问题，自2004年起实行外国人雇佣许可制。在雇佣劳动部与产业人力公团的主导下，每年确定所需人员，并通过与外国相关单位的合作招聘外籍劳工。外国人想通过这一渠道就业，首先得报考韩国语能力考试及格，然后通过体检，才能递交求职申请表，如果符合资格就签订劳动合同，经过就业培训与实习，获得E-9签证入境，再接受16小时的培训后分配至工作单位。这种情况下，就业期限为3年。根据再就业制度，工作3年后还可以再就业，限于一次两年。





在韩国，朝鲜族等外国国籍同胞在就业方面享受的优惠多一些，就业程序也较简单。他们作为特例外国人持有访问就业（H-2）签证入境，如果想在服务业等许可行业就业时，首先在韩国产业人力公团接受就业培训，之后向就业中心提交求职申请，通过就业中心的中介与工作单位签订劳动合同，向出入境事务所申报即可。在韩国居住的外国人与韩国人一样享受同样的《基本劳动法》的保护。