越南成第二次美北首脑会谈最有力举办地

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有分析认为，无论出于工作考虑，还是出于象征性意义的考虑，越南均为第二次美北首脑会谈的最佳举办地。





越南满足移动距离、警护和基础设施以及美北活动条件等会谈举办地条件。首先，在距离上，越南位于北韩国务委员长金正恩专机“苍鹰1号”可直接到达的路线上。此前，美国总统特朗普也提出了“飞行距离内(within plane distance)”这一条件。更为重要的是，越南警护和基础设施条件良好。越南维持一党专制，因此不仅有利于控制敏感情报，也较容易实施武力控制。越南的VIP警护能力获得国际社会的认可，同时还具备2017年成功举办亚太经合组织（APEC）峰会的经验。此外，越南属于中立国，与美北均保持良好关系。美北均在越南设有大使馆，因此也有利于为会谈提供支持。再加上越南在为美北首脑会谈提供场地问题上采取非常积极的态度，通过各种途径向美北和韩国表态有意协办美北首脑会谈。





另外，选择越南还具有较大的象征性意义。越南在维持共产党一党专制的情况下推进经济改革开放政策（Doi Moi），美北双方均对越南模式感兴趣。美国国务卿蓬佩奥曾于去年7月提到越南为北韩的榜样。当时，蓬佩奥表示，特朗普总统说，如果金正恩委员长抓住机会，北韩将可像越南一样与美国建交，走向繁荣之路。此外，北韩也正致力于研究越南的改革开放政策。北韩外务相李勇浩去年底对越南进行正式访问，据悉李勇浩当时深入了解了越南吸引外资的过程以及成果，努力了解越南改革开放的秘诀。