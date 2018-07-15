互联网汽车的“好伙伴”——韩国“Daesung Eltec”公司

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在过去几周里，我们共同探访了2018年韩国技术展，关注了在本次展会上涌现出的一些优秀企业。今天，我们将共同走进韩国“Daesung Eltec”公司，这是一家互联网汽车关键零部件供应商。我们将与公司软件开发团队负责人朴吉洙（音译：박길수）先生一道共同聊一聊他们公司。





韩国“Daesung Eltec”公司成立于1979年，是一家设备制造商，为日本著名的汽车音响品牌“Alpine”提供产品。其最主要关注的领域是音频、视频和导航系统。它拥有车载信息娱乐系统的核心技术，是视听娱乐系统和导航系统的集合体，而信息娱乐是信息和娱乐的结合，车载信息娱乐是汽车行业的最新趋势之一。韩国“Daesung Eltec”公司于1983年开始开发新一代车载信息娱乐技术，向三星电子、现代摩比斯、雷诺三星汽车和通用韩国汽车提供产品。在2018年韩国技术展上展出的车载信息娱乐产品中，手势识别设备成为人们关注的焦点。





如今，搭载人工智能的车辆可以让驾驶员通过与信息娱乐系统交谈来控制汽车的功能。但大多数驾驶员在驾驶时仍然通过触摸按钮以改变音量或使用导航。过于关注视觉图像和声音可能会分散驾驶员的注意力并导致事故。韩国“Daesung Eltec”公司的产品可以防止这种事故的发生，因为驾驶员可以通过手势操作所有设备而无需触摸仪表或手机，因为车载信息娱乐系统使用的三维相机模块与手势识别软件相连接。相机通过感知手关节的移动，基于先前捕获的手势自动激活音频或导航系统，因此驾驶员无需触摸车载设备的按钮。韩国“Daesung Eltec”公司正在努力将这项新技术应用于车辆。





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起亚汽车和现代摩比斯等韩国公司1月8日在拉斯维加斯举行的全球最大技术展“消费电子展”上展示了识别驾驶员手部或手指动作的新技术。韩国“Daesung Eltec”公司自2017年被指定为负责国家发展项目的公司之一，而后他们一直在探索包括手势识别解决方案在内的新技术。公司目前正在研发另一项有趣的技术。





韩国“Daesung Eltec”公司的音频、视频和导航系统使驾驶员能够执行各种智能手机功能和活动。实际上，这个系统是互联网汽车的关键技术，有些人称之为“车轮上的智能手机”。它可以实时更新不同种类的车载软件，还可以与驾驶员辅助系统连接。毫无疑问，全球汽车行业正在进入一个新时代，车载信息娱乐系统能够提供增强互联网汽车体验的重要平台。2016年，韩国“Daesung Eltec”公司获得了“CarPlay”和谷歌公司的“Android Auto”认证，这些认证将智能手机上的应用与汽车连接起来。在信息和通信技术发展的推动下，预计未来几年汽车行业将发生翻天覆地的变化，韩国“Daesung Eltec”公司正在加快其创新步伐，以确保在全球市场上的竞争力。