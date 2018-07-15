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自美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平去年年底在阿根廷举行G20峰会期间就贸易战达成为期90天的休战协议以来，美国和中国举行了首次高层贸易谈判。上周，在北京举行的副部长级贸易谈判被认为是相对成功的，双方达成了部分协议。今天，我们请到了韩国美中经济研究所所长赵容灿（音译：조용찬）先生，与他共同聊一聊世界两大经济体之间的贸易谈判。





美国代表团由经济专家组成，其中包括财政、农业、能源和商业部门的代表，同时还包括精通国际贸易谈判的白宫高级官员，这些代表比其他任何人都更了解中国的意图和谈判策略。从谈判开始，美方强烈要求中国具体说明其承诺进口更多美国商品的确切数量、组成和时间。去年12月份，在阿根廷举行的美中首脑会谈中，中国提供了价值1.2万亿美元的贸易承诺。在最近的贸易谈判中，美国还要求中国公布详细措施，以确认其是否实际实施了该计划。事实上，在贸易谈判之前，中国就已经开始起草一项管理外国投资的法律，以防止强制转让技术。中国还决定1月份开始暂停对美国制造的汽车征收额外关税。





在1月7日开始的贸易谈判中，美国和中国或许会试探对方的战略，但是双方似乎一开始就全面对抗。美国要求中国作出单方面的让步，而中国试图作出尽可能少的让步。事实上，双方坚定决心在为期三天的谈判中达成共识。





两国尚未披露谈判中所讨论的主题和协议的细节。但有报道说，两国讨论了7个主要问题，其中知识产权保护是最大的争议焦点。据《华尔街日报》报道，由于强制进行技术转让，美国在华企业每年损失300亿美元。美国要求中国提出一个有效措施来避免这种情况，但中国声称其从未强迫美国公司向中国企业转让技术，美国正在干涉中国的内政。美国希望阻止中国挑战其数字霸权和国家安全。美国怀疑中国人民解放军通过网络黑客非法收集美国的技术信息。美国还要求中国废除其被称为“中国制造2025”的产业政策，称基于大规模政府补贴的行业保护政策与世界贸易组织的规则背道而驰。据报道，中国修改了部分政策，但明确表示经济政策不受谈判影响。





据称，会谈的主要议程项目包括知识产权问题、中国政府补贴以及中国从美国进口的农业和能源产品。在谈判期间，美国似乎通过中国的额外进口来减少美国商品和服务贸易的不平衡。美国强调的其他问题包括废除不公平的中国贸易行为，例如外国公司被迫进行技术转让和知识产权遭到侵犯，以及农产品和工业产品贸易。针对美国所提出的问题，中国强调已兑现承诺。中国坚称，通过恢复包括大豆在内的美国农产品进口，已经减轻了对美国贸易的反制，并在最高人民法院设立了新的知识产权法庭。事实上，在贸易谈判之前，中国的确采取了一些和解措施，例如暂停对美国汽车的报复性关税以及进口更多的美国大豆。





世界银行预测，今年中国的经济增长率将减至6.2％。事实上，中国经济形势并不乐观。由于与美国进行贸易战，去年中国失去了70万个工作岗位。随着劳动力成本不断上升，在中国开展业务的外国公司以及一些中国公司正将其生产基地转移到海外，减产对投资和就业造成了打击。随着越来越多的工厂倒闭，制造业仅占全中国国内生产总值的三分之一，物流和房地产市场全部萎缩。中国政府针对人工智能、机器人、电动汽车和环保产业等第四次工业革命有关项目的投资也在放缓。去年，失业人口有750万人搬迁到农村地区，500万家公司破产，失业人数超过1000万，情况看起来很糟糕。





贸易战也给美国带来了影响。美国制造业在12月份大幅放缓至两年来的低点。1月3日，在纽约证券交易所，苹果公司股票遭遇了6年来最大的单日下跌，部分原因在于其受到美中贸易冲突的直接打击。随着两大经济体发展步伐的放缓，两国试图通过让步来消除分歧。





中国商务部在一份声明中表示，双方以广泛、深入的方式交换了意见，同时也为解决双方关切的问题奠定了基础。此次副部长级贸易谈判更多是关于在1月中旬华盛顿举行的部长级会谈前协调双方对敏感问题的看法。双方在贸易方面、知识产权保护和人民解放军网络攻击方面仍存在分歧。在未来的会谈中，美国和中国将不得不解决这些问题。





经过三天的贸易谈判，美中两国都宣布会谈取得了进展。1月9日，美国代表处强调中国同意增加购买美国产品和服务以及更广泛进入中国市场。与此同时，中国商务部在1月10日的声明中表示，双方已经为解决问题奠定了基础，但双方仍不得不继续在高层会谈中处理关键问题。其中最具争议的问题之一是中国的产业政策，对美国而言，这项政策似乎并不公平。但就中国而言，美国必须在这个问题上作出让步，因为这一政策与经济增长有很大关系。因此，许多分析师表示，双方要想取得重大突破并非易事。如果截至3月1日，未能产生任何成果，美中之间可能会恢复贸易战，韩国应该密切关注美中两国能否在即将举行的高层贸易谈判中取得更大进展。