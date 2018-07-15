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学历歧视

为了迎接新年，KBS进行了一次有关韩国普遍存在的“厌恶与歧视”的调查。对于“韩国社会最严重的歧视是什么”的问题，人们的回答竟是“学历歧视”。这次调查是上个月以韩国1000位成年人为对象，用电话方式实施的。在所有的回答中，“学历歧视”以33%的比例占据了第一位，“残疾人歧视和性别歧视”排在其后，有两成的人经历过这种歧视。对于实际经历过的歧视，女性回答“性别歧视”的人高达60%，而男性回答最多的则是“学历歧视”，比例约占41%。还有75%的人表示，他们的薪资因学历的不同而相差太多。对于人群之间的厌恶感不断扩散的原因，有4成的人认为是因为网络谣言。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“不是说学历高，毕业院校好，业务能力就一定好啊。”还有网友说：“虽然不能无视学历，但是还是希望这个社会能够更看重能力。”也有网友说：“我们需要把大韩民国建设成一个公正、公平、相互信任的国家。”





禁止使用一次性塑料袋

从今年开始，韩国所有大型超市都禁止使用一次性塑料袋。为了减少塑料袋的使用量，由韩国环境部主推的《资源节约与促进重复利用法》修正法案从今年1月1日开始正式实施。根据该法规定，所有面积大于165平方米的超市均不可以使用塑料袋。如果被发现有超市违反此规定，将被处以最多300万韩元(约合人民币5万元)的罚款。这些超市可向客人提供定量式垃圾袋、购物篮以及购物纸袋，而用于装海鲜、肉类和水果的保鲜薄塑料袋也是可以使用的。 此外，从明年开始，韩国18000多家面包店也将停止无偿提供塑料袋。环境部还将推出其它政策，促进重复使用洗衣房的塑料袋。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“感觉人们对环境的关心还是不够的，这样下去的话，真的会出大事的。”还有网友说：“除了塑料袋以外，如果能禁止使用塑料制吸管就好了。”也有网友说：“虽然现在有些不方便，但是习惯了应该就好了，我们之前生活在太方便的世界里了。”





反对拼车

16日，因反对拼车而自焚身亡的韩国出租车司机林某的路祭活动将在首尔板桥Kakao公司前举行。前不久，韩国著名的IT企业Kakao公司推出了Kakao拼车服务，引起了韩国出租车司机广泛的罢工及示威。9日下午6点左右，出租车司机林某为抗议拼车服务，在停靠在光化门地铁站2号出口前的出租车内自焚。林某虽被立刻送往医院，但仍未能保住性命。在他留下的遗书中，表达了对Kakao公司拼车服务的反对和对政府的批判。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。虽然有人已为此事献出了生命，但似乎并未打动广大群众。有些网友说：“希望出租车司机们在反对拼车之前先搞好自己的服务，不要再让拒载的情况发生。”还有网友说：“真的搞不清楚这些人与世界的发展背道而驰，阻断所有的竞争因素到底是对还是错。其它行业的从业者经常会出现一次性被裁数百人的情况，他们都会自觉地去寻找新的工作，难道出租车司机就是贵族百姓吗？他们就不能经历一点点风霜吗？”也有网友说：“不知道这个死是不是值得的，为什么不能顺应时代的潮流呢？以前的公交车售票员不也都没有了吗？那么多的小商铺不也都消失了吗？难道就因为这个就要自焚吗？”